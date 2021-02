Bewoners Rijnenburg en Reijerscop dreigen met miljoenenclaim als gemeente doorgaat met windmolens

De nieuwe stichting ‘Geen klap van de molen Reijerscop en Rijnenburg’ dreigt de gemeente Utrecht voor de rechter te slepen als zij doorgaat met het geven van vergunningen voor het plaatsen van windmolens in de gelijknamige polders. Ook het indienen van een miljoenenclaim behoort voor de stichting tot de mogelijkheden.

De Utrechtse gemeenteraad besloot in juli vorig jaar dat in het poldergebied duurzame energie moet worden opgewekt. In de polders Rijnenburg en Reijerscop zou plaats zijn voor acht windmolens en 230 hectare aan zonnevelden. Verschillende initiatiefnemers konden vervolgens hun plannen voor de inrichting bij de gemeente indienen.

Jurist Bernard Tomlow heeft de gemeente begin deze maand namens de stichting gesommeerd om te stoppen met alles wat te maken heeft met het plaatsen van windmolens in het gebied Rijnenburg en Reijerscop. Tomlow stelt dat de gemeente onrechtmatig handelt en aansprakelijk wordt gesteld als ze besluit om een of meerdere windmolens te plaatsen in het gebied.

De aansprakelijkheid heeft betrekking op de schade die al geleden is en de schade die nog geleden wordt als er inderdaad windmolens in het gebied komen. Uit de brief blijkt dat de stichting geen tegenstander is van windmolens, maar wel op de manier die de gemeente voor ogen heeft: “Omdat zij een regelrechte aantasting zijn van haar gezondheid.”

3,3 miljoen

De stichting zegt de leefomgeving in Rijnenburg en Reijerscop én de gezondheid van mensen en dieren te willen beschermen. Naast negatieve gezondheidseffecten van windmolens gaat het de stichting ook om de waardedalingen van woningen.

Als in de polder Reijerscop één windmolen wordt geplaatst, leidt dat tot een waardedaling van de 45 huizen die in een straal van 500 tot 800 meter rondom die windmolen staan. Volgens Tomlow zou de schadeclaim, alleen al vanwege waardedaling, 3,3 miljoen euro zijn.

Europese regelgeving

Tomlow stelt verder dat de gemeente handelt in strijd met Europese regelgeving. Door Europa is eerder bepaald dat wanneer je een windmolen plaatst, je verplicht bent vooraf te onderzoeken of omwonenden of anderen daar gezondheidsschade van ondervinden.

Als de gemeente de vergunning afgeeft voordat dit onderzoek is gedaan, dan is een vergunning voor de bouw van de windmolens volgens Tomlow onrechtmatig afgegeven “en bent u (de gemeente Utrecht, red.) medeaansprakelijk, omdat u medewerking heeft verleend aan de betreffende plaatsing”.

Veertien dagen

Tomlow sommeert de gemeente namens de stichting om per direct te stoppen met de medewerking aan de vergunningverlening en de bouw van windmolens in Reijerscop en Rijnenburg. De gemeente moet dat binnen veertien dagen schriftelijk aan de jurist laten weten.

Als de gemeente dit niet doet, stelt Tomlow haar namens de stichting in gebreke. De stichting zal de gemeente dan aansprakelijk stellen voor het negeren van de sommatie en de gevolgen daarvan, zoals materiële en immateriële schade. Ook kan de stichting dan naar de rechter stappen.