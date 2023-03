Bewoners van het Utrechtse Tuindorp-Oost kunnen bepalen of verkeerssituatie wordt aangepast Impressie van het nieuwe winkelcentrum De Gaard.

Alle Utrechters die in Tuindorp-Oost wonen kunnen bepalen of de rijrichting op de Valetonlaan wordt omgedraaid. De reden voor deze maatregel is dat er nu automobilisten zijn die via deze weg snel bij de Albert Heijn willen komen en hun voertuig ‘gehaast’ op de stoep en invalideplekken parkeren.