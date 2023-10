Bewoners van studentencomplex Tuindorp overvallen door verhuizing voor renovatie: ‘Het leeft bij iedereen in de flat’

Honderden bewoners van de studentenflats Tuindorp-West Complex moeten vanaf maart op zoek naar een nieuwe woning. Althans, als het huidige sociaal plan van SSH wordt aangenomen. SSH wil het studentencomplex grondig gaan renoveren en daar moeten de woningen leeg voor zijn. De studenten zijn woensdag ingelicht en de plannen zorgen voor de nodige onrust en vragen.

De SSH maakte woensdag aan de bewoners en media bekend dat de drie studentenflats van het Tuindorp-West Complex grondig gerenoveerd gaan worden. Daarvoor moeten alle 900 bewoners vertrekken. Dat gebeurt stapsgewijs, eerst is de rode flat aan de beurt waar 300 studenten wonen. Zij moeten uiterlijk 31 juli vertrokken zijn.

Het nieuws viel Jona van Vreedendaal, een van de bewoners van de rode flat, rauw op het dak. “Het leeft bij iedereen in de flat. Men maakt zich zorgen. Krijgt iedereen wel op tijd een andere woning? Wij hebben afgelopen weekend nog een nieuwe huisgenoot gekregen, die begrijpt dat hij nu over een paar maanden weer naar iets nieuws op zoek moet.”

Nieuwe woning voor studenten

Hoe zit het precies in elkaar? Omdat SSH de flat wil renoveren en de bewoners daarvoor weg moeten hebben ze een sociaal plan gemaakt, nu eerst alleen voor de bewoners van de rode flat want die is als eerste aan de beurt. Het sociaal plan is woensdag, met aanvullende informatie, naar alle bewoners gestuurd. Hierin staat uitgelegd wat SSH allemaal wil gaan doen aan de flat en hoe de studentenhuisvester ervoor wil zorgen dat de bewoners niet op straat komen te staan. In het kort komt het erop neer dat de huidige bewoners allemaal voorrang krijgen op een andere woning van SSH.

De bewoners kunnen vanaf 1 maart inloggen bij het systeem van SSH en zich daar inschrijven voor een nieuwe woning, waarbij ze dus voorrang hebben op reguliere woningzoekenden. Voor 31 juli moeten op deze manier alle bewoners die op zoek zijn naar een nieuwe woning geholpen zijn. SSH laat aan DUIC weten dat ze een berekening hebben gemaakt en dat het moet lukken om iedereen in deze periode nieuwe woonruimte aan te bieden. Daarbij krijgen de bewoners ook 650 euro compensatie voor eventuele onkosten die er gemaakt worden.

Dan is er ook nog een andere optie, waarbij bewoners geholpen worden aan een zogenoemde wisselwoning. Dat is een woning op het Tuindorp-West Complex waar ze tijdelijk kunnen wonen, waarna ze na de renovatie weer terug kunnen naar hun oude woning.

Zorgen

Volgens Van Vreedendaal zijn er meerdere zorgen rondom het sociaal plan van SSH. Wat volgens hem sowieso beter had gemoeten is de communicatie. “Wij wisten wel dat SSH de flat wilde verduurzamen, maar we hadden geen idee dat we daarvoor zouden moeten verhuizen. Het zou veel beter zijn geweest als ze ons eerder in het proces hadden meegenomen. Nu kregen we ineens een mail met de vraag of we over een paar maanden willen verhuizen.”

‘Het is dan afwachten of iedereen weer in een fijn huis terechtkomt’

Ook maken Van Vreedendaal en veel van zijn mede-flatbewoners zich zorgen over de zoektocht naar nieuwe huisvesting. “Er is een enorm kamertekort in Utrecht, en wij moeten straks met 300 studenten in dezelfde periode opzoek. Het is onduidelijk hoe dat precies in zijn werk zal gaan. Welke garantie hebben wij dat dit ook echt gaat lukken?”

In de rode flat wonen tien studenten samen in een woning. In totaal zijn er dertig van zulke woningen in de flat. Sommigen bewoners wonen al jaren samen en er zijn hechte vriendschappen ontstaan. Volgens Van Vreedendaal speelt dit ook een belangrijke rol. “Het is dan gek om te horen dat we ineens allemaal individueel opzoek moeten naar een nieuwe kamer. Het is dan ook afwachten of iedereen weer in een fijn huis terechtkomt.”

Hoe nu verder?

Het plan van SSH gaat volgende week besproken worden met de bewoners. De studenten zijn zich ondertussen aan het organiseren. Uiteindelijk hebben zij ook het laatste woord. Het plan van SSH moet namelijk door 70 procent van de bewoners worden goedgekeurd. Als dit niet het geval is, moet het plan van SSH weer terug naar de tekentafel.