Studentencomplex Tuindorp-West grondig gerenoveerd; 900 bewoners krijgen tijdelijk elders onderdak

De drie flats van het studentencomplex Tuindorp-West aan de Van Lieflandlaan in Utrecht staan aan de vooravond van een grondige renovatie. In drie rondes verspreid over drie jaar worden de gebouwen onder handen genomen en dit betekent ook dat de ongeveer 900 bewoners tijdelijk ergens anders onderdak moeten krijgen.

Update: we hebben een nieuw bericht geschreven over de zorgen die er leven onder bewoners

SSH is eigenaar van de monumentale panden en heeft woensdag de plannen bekendgemaakt. De woningcorporatie zegt al sinds 2018 onderzoek te doen naar de mogelijke verduurzaming van het studentencomplex. Omdat hiervoor ook de buitengevels aangepakt moet worden, zijn de ongeveer 900 kamers tijdelijk onbewoonbaar tijdens de werkzaamheden, en omdat de studenten straks tijdelijk ergens anders in Utrecht onderdak krijgen ziet SSH de kans om de verduurzaming te combineren met grootschalig onderhoud.

“Tijdens de renovatie worden badkamers, toiletruimtes en keukens vervangen. De gevels, kozijnen en daken van de flats worden verduurzaamd en vanwege de monumentale status van het complex teruggebracht in originele staat. De keuken wordt door een slimmere indeling ook uitgebreid, iets waar de oorspronkelijke architect van het complex erg enthousiast over is. Na de renovatie zijn de kamers energiezuiniger en kunnen ze weer langdurig aan studenten worden verhuurd”, schrijft SSH in een persbericht.

Voordat de werkzaamheden beginnen worden de zittende huurders geraadpleegd. Zij worden volgens SSH gevraagd in te stemmen met de plannen. Alle bewoners worden de komende periode verder ingelicht over de plannen.