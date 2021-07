Bewonersgroep Rijnsweerd boos over gemeenteplannen voor Utrecht Science Park

Een groep bewoners van Rijnsweerd is naar eigen zeggen geschokt door de plannen van de gemeente voor het Utrecht Science Park (USP), dat grenst aan hun buurt. “De plannen hebben grote en onacceptabele gevolgen voor de leefbaarheid, de verkeersdruk en de natuur in Rijnsweerd en Utrecht Oost”, stelt de Kerngroep van het Bewonersoverleg Rijnsweerd.

De gemeente maakte onlangs plannen bekend waarmee het Utrecht Science Park toekomstbestendig moet worden. Er moeten daarom onder meer 4.000 nieuwe woningen en 4.000 banen bij komen, in een groene omgeving met veel minder autoverkeer.

“De Omgevingsvisie gaat over alle ruimtelijke wensen van het USP, maar nergens blijkt uit dat in de visie rekening is gehouden met de gevolgen daarvan voor de directe buren van het USP. Sterker nog, de bewoners ervaren het als dat de problemen van het USP over de schutting (de randen van het plangebied) geworpen worden”, aldus de Kerngroep.

Volgens de bewoners hebben ze hun bezwaren ‘keer op keer’ geuit in bijeenkomsten van de gemeente en USP. “Maar in het voorliggende ontwerp is daar niets van terug te vinden. […] Ten onrechte wordt in de begeleidende brief (van het college aan de gemeenteraad, red.) de indruk gewekt dat deze visie in samenwerking met de bewoners tot stand is gekomen.”

Windmolens

Het protest van de bewoners van Rijnsweerd is onder meer gericht tegen de zoeklocaties voor windmolens. De gemeente heeft in de plannen namelijk een zoeklocatie voor één of twee windmolens langs de A28 opgenomen.

“Dat wil zeggen op nog geen 500 meter afstand van de geplande woningbouw aan de Archimedeslaan en de bestaande woningen in Rijnsweerd zuid”, reageren bewoners van Rijnsweerd. “De negatieve impact op het welzijn en de gezondheid van alle bewoners van Rijnsweerd zal overweldigend zijn door grote slagschaduwen, veel lichtoverlast en een te hoge geluidsbelasting. […] Dit is een onbegrijpelijk plan.”

Verkeer en parkeren

Bewoners maken zich naar windmolens zorgen over overlast van verkeer. In de gemeenteplannen staat dat het USP autoluw moet worden, door middel van zogenoemde knips. “Daarmee wordt een belangrijke ontsluitingsweg voor Rijnsweerd afgesloten en als cadeau krijgen de bewoners de overlast van het verkeer van het USP.”

Ook de grote parkeergarage aan de westzijde van het USP zorgt voor onrust. Het verkeer wordt daarmee naar de randen van het USP gedrukt en een van de mogelijke locaties voor de garage is op een plek waar nu groen en speelvoorzieningen voor de buurt zijn, stelt de Kerngroep.

“De bewoners van Rijnsweerd hebben grote zorgen over wat het autoluw maken van USP en de hub West voor de verkeersdruk, parkeerdruk en de leefbaarheid in hun wijk en Utrecht-Oost gaat betekenen. […] Waarom wordt er door de gemeente gekozen voor zo’n parkeervoorziening midden in een leefgebied waarin straks meer dan 10.000 inwoners wonen?”

Inzage

De Omgevingsvisie voor het USP ligt van 15 juni tot en met 30 augustus ter inzage. In die periode kan iedereen die dat wil reageren. De reacties worden volgens de gemeente gebruikt om de concept-Omgevingsvisie aan te passen voordat die ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.