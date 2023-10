Bijzondere kinderopvang die gedraaid wordt door ouders in Utrechtse wijk Oost viert vijftigjarig jubileum

Kinderopvang De Villa aan de Mgr. Van de Weteringstraat viert dit jaar haar vijftigjarig jubileum. Bijzonder aan De Villa is dat deze opvang niet puur op professionals draait. Bij deze ‘ouderparticipatiecrèche’ zijn ouders namelijk zelf een dag of dagdeel aanwezig om de kindjes te begeleiden.

In een oud schoolgebouw aan de Mgr. Van de Weteringstraat begint het vijftig jaar geleden voor deze speciale kinderopvang. De Villa is opgericht in 1973, door ouders die graag op elkaars kinderen wilden passen, in plaats van hun kinderen naar een reguliere crèche te brengen. De Villa is daarmee een van oudste kinderopvangplekken die gedraaid worden door de ouders.

In die jaren zijn bij De Villa honderden kinderen opgevangen. “Ontelbare ouders hebben als draai-ouder op de groep gestaan om kinderen te begeleiden, te laten eten en zingen en handen wassen en vooral om ze heel veel plezier te laten maken. En enorm veel kids tussen de 1 en 4 jaar hebben een onvergetelijke tijd op De Villa gehad.” Veel ouders en kinderen die bij De Villa betrokken zijn geweest hebben dan ook nog contact met elkaar. “Ze passen soms nog op elkaars kinderen of gaan met een groep kamperen.”

Reünie

De Villa wilde het vijftigjarig jubileum niet onopgemerkt voorbij laten gaan en daarom werd er en reünie georganiseerd. Meer dan 130 ouders en hun kinderen – van jong tot oud – kwamen samen bij De Villa om samen het jubileum te vieren. Tijdens de dag waren verschillende activiteiten voor de kinderen georganiseerd, van schminken en een springkussen tot kinderdisco. Ouders haalden herinneringen op over hun tijd als draai-ouder en de invloed die dat op hun leven heeft gehad.

Tijdens de reünie waren ook ouders aanwezig die in 1993 bijdroegen aan De Villa. Een van hen is Jan Verstraten, die het ouderparticipatiemodel van De Villa omschrijft als ‘win-win’. “Voor de ouders van de kinderen in kwestie omdat je zo direct betrokken kunt zijn bij een leeftijdsfase van je kind, waar andere ouders alleen maar kunnen of willen halen en brengen. Voor de samenleving omdat het heel erg betrokken kinderopvang oplevert, door de zo mogelijk meest betrokken mensen namelijk de ouders. En het is ook nog eens goedkoper dan een kinderopvang die puur op professionals draait.”

Verstraten kijkt terug op de tijd dat hij hielp bij de groep waar zijn dochter naartoe ging. “Zeker dertig jaar geleden was het nog helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je als vader je kind op eenzelfde manier mee kon opvoeden als haar moeder. De ouderparticipatiecrèche vond ik een heerlijke plek, waar ik mijn kind kon zien samenspelen met andere kleine kinderen en waarbij ik ook verantwoording moest dragen voor het verzorgen van een dagdeel. Het was heel, heel erg leerzaam en leuk!”