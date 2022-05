Bits of Freedom: ‘Gemeente Utrecht scoort het best in privacyonderzoek’

De gemeente Utrecht zet zich goed in om de privacy van burgers te beschermen. Ook worden verzoeken tot inzage van documenten voldoende in behandeling genomen en is er geïnvesteerd in expertise. Dat blijkt althans uit een onderzoek van burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom.

Bits of Freedom onderzocht het afgelopen jaar hoe het met de naleving van de privacywetgeving is gesteld bij de tien grootste gemeenten in Nederland. Specifiek werd gekeken of er werd voldaan aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), een wet die op 25 mei 2018 in werking trad. Via de Wet Openbaarheid van Bestuur werden onder meer interne toezichtrapporten opgevraagd.

“De gemeente Utrecht scoort op de door Bits of Freedom geselecteerde onderdelen hoog”, zegt Nadia Benaissa, beleidsadviseur en onderzoeker voor Bits of Freedom. “Dat is een goed teken. Nu hebben we ons beperkt tot een aantal specifieke onderdelen van de AVG, maar, op deze onderdelen doet de gemeente het over het algemeen goed. Dat is in ieder geval goed nieuws voor de inwoners van Utrecht.”

Projectteam

Dat Utrecht goed scoort komt volgens Bits of Freedom waarschijnlijk omdat er tussen 2016 en 2018 een projectteam in het leven is geroepen dat gewerkt heeft aan een plan om aan de verplichtingen van de nieuwe AVG te voldoen. “Door tijdig te beginnen, problemen te signaleren én daarop te ageren, heeft Utrecht belangrijke stappen gezet om de bescherming van de persoonsgegevens van haar burgers te borgen”, schrijft Bits of Freedom.

Daarnaast verantwoordt de gemeente volgens de burgerrechtenorganisatie actief aan de raad door bevindingen van de eigen privacytoezichthouder te delen. Tot slot worden de adviezen van de interne toezichthouder volgens Bits of Freedom opgevolgd bij de gemeente Utrecht. “Zo signaleerde de toezichthouder in 2019 dat er te weinig capaciteit was, en werden er in 2020 nieuwe medewerkers aangenomen.”

Tien gemeenten

Het onderzoek richtte zich op de tien grootste gemeenten van Nederland: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Groningen, Tilburg, Almere, Breda en Nijmegen. Samen zijn zij volgens Bits of Freedom verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van zo’n 3,8 miljoen mensen.

Benaissa: “Doordat grotere gemeenten een voorbeeldfunctie vervullen en regelmatig werkzaamheden van kleinere gemeenten overnemen, blijkt in veel gevallen de werkwijze van deze gemeenten overeen te komen. We verwachten daarom dat de resultaten van dit onderzoek grotendeels ook toepasbaar zijn op de kleinere gemeenten.”