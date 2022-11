Bommen uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht in Lunetten in Utrecht

In het water rondom Fort Lunet IV aan de Oude Liesbosweg in Lunetten zijn dinsdag granaten en andere explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aangetroffen. Dat meldt de politie via Instagram. Op beelden is te zien dat de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de bommen gecontroleerd tot ontploffing brengt.

Rondom de forten van Lunetten worden herstelwerkzaamheden verricht. Volgens de politie was een duik- en bergingsbedrijf bezig met vooronderzoek bij Fort Lunet IV, om ervoor te zorgen dat er veilig aan het fort gewerkt kon worden.

Tijdens het onderzoek werden de explosieven aangetroffen. De EOD werd ingeschakeld om de explosieven onschadelijk te maken. De politie heeft meerdere filmpjes gedeeld waarop te zien is hoe de EOD de bommen gecontroleerd tot ontploffing brengt.

