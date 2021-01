Boom in de Utrechtse speeltuin bij Lepelenburg valt: schade aan meerdere voertuigen

De grote treurwilg die in de speeltuin bij het Utrechtse Park Lepelenburg stond, is maandagochtend omgevallen. De boom viel over de weg heen en belandde op geparkeerde fietsen en auto’s. Er is een hoop schade.

De boom viel rond 08.30 uur om en viel over het hek van de speeltuin. Het hek, de fundering, verschillende auto’s en fietsen zijn beschadigd door de boom. De brandweer is op dit moment druk om de boom, die zo’n 86 jaar oud is, in stukken te zagen.

Om de hulpdiensten de ruimte te bieden is de omgeving afgesloten. Het incident trekt bekijks van omwonenden en voorbijgangers. De oorzaak van het omvallen van de boom is nog niet duidelijk.