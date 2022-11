Boon’s Markt en Albert Heijn Potterstraat in Utrecht weer tot middernacht geopend

Boon’s Markt en het Albert Heijn-filiaal aan de Potterstraat in Utrecht mogen weer tot middernacht klanten ontvangen. Een van de voorwaarden daarvoor is dat er tussen 22.00 en 00.00 uur geen alcohol wordt verkocht.

Boon’s Markt aan de Ganzenmarkt en de Albert Heijn in Post Utrecht waren tot voor kort de enige twee supermarkten in de binnenstad die tot middernacht geopend waren. Deze zomer besloot de gemeente echter om de zogenoemde nachtontheffing van Boon’s niet te verlengen vanwege de vele overlastmeldingen. De nachtontheffing van de Albert Heijn was verlopen en werd opnieuw beoordeeld. Zonder deze ontheffing waren beide zaken genoodzaakt om de deuren al om 22.00 uur te sluiten.

Overlast

De maatregel lijkt ook te werken. In een brief die het college aan het de raad schrijft is namelijk te lezen dat de ‘specifieke’ overlast sinds juli van dit jaar lijkt te zijn afgenomen tussen 22.00 en 00.00 uur. “We verwachten dat dit komt doordat beide supermarkten in die tijdsperiode gesloten waren in verband met het ontbreken van een nachtwinkelontheffing.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Tegelijkertijd schrijft het college het belangrijk te vinden dat er in de Utrechtse binnenstad supermarkten zijn waar mensen ook na 22.00 uur boodschappen kunnen doen. Er is daarom gezocht naar mogelijkheden en ook zijn er gesprekken gevoerd met de twee winkels. Hierin hebben de supermarkten aangegeven de verkoop van alcohol na 22.00 uur aan banden te willen leggen. “Dit naast de al getroffen maatregelen zoals beveiliging aan de deur en in de winkel.”

Toets

Het college heeft hierop besloten de nachtontheffingen voor beide winkels weer te verlengen. “Daarmee komen we tegemoet aan enerzijds de wens om nachtwinkels mogelijk te maken en anderzijds verwachten we de situatie rondom de winkels in de late avond op die manier beheersbaarder te houden.”

Er is tot slot afgesproken om na een jaar opnieuw de kijken naar de situatie. De leefbaarheid zal dan worden beoordeeld aan de hand van de zogenoemde leefbaaheidstoets.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.