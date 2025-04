Boten met brandstofmotor vanaf vandaag niet meer welkom op deel van Kromme Rijn in Utrecht

Het is vanaf vandaag verboden om met een boot met een brandstofmotor op een deel van de Kromme Rijn in Utrecht te varen. In 2024 werd al bekend dat de maatregel genomen zou worden en op 1 april van dit jaar, tijdens de start van het vaarseizoen, is het verbod ingegaan.

De nieuwe maatregel geldt op het deel van de Kromme Rijn tussen de Waterlinieweg en de stuw Werkhoven in Bunnik. Op het deel tussen Wijk bij Duurstede en Bunnik geldt al langer een verbod op boten met brandstofmotoren.

Reden voor het verbod is volgens het waterschap dat gemotoriseerde boten golven veroorzaken die de oevers beschadigen. “Daarnaast veroorzaakt de beweging van de schroef omwoeling van de bodem. Hierdoor wordt het water troebel en krijgen waterplanten minder zonlicht en sterven af.” Boten met een elektrische motor mogen wel op de Kromme Rijn blijven varen.

Door het verbod zou ook het aantal boten op het water afnemen, waardoor de verstoringen voor de natuur ook worden beperkt. Of dit echt zo is moet blijken uit een onderzoek dat momenteel gaande is en waarvan de eerste resultaten in 2028 worden verwacht. “Afhankelijk van de uitkomsten kijkt het waterschap of er verdere aanpassingen in de vaarregels nodig zijn.”