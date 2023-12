Bouw van 140 meter hoge toren in Utrecht stap dichterbij; eerste bewoners mogelijk in 2028 sleutel

Een groot deel van de woningen die straks onderdeel zijn van het project MARK in Leidsche Rijn in Utrecht zijn aangekocht door de aandeelhouder BPD. Hierdoor is de start van de bouw van het project, dat onder meer bestaat uit ruim 1.000 huizen en een toren van 140 meter hoog, weer een stap dichterbij.

Project MARK bestaat in totaal uit drie torens en lagere bebouwing, met maximaal 1.015 woningen. Een kwart van deze huizen worden sociale huurwoningen en ook de midden huurwoningen beslaan straks 25 procent van het project. Het overige deel bestaat uit vrije sector huur en koop. Het BPD Woningfonds heeft nu een overeenkomst gesloten om de midden huurwoningen en vrije sector huurwoningen aan te kopen. Dit betekent volgens het college dat voor een ‘substantieel’ deel van de woningen in het project een afnemer in beeld is.

Op de website van de ontwikkelaars is te lezen dat bewoners in 2028 de woningen in MARK kunnen betrekken.

“Ik ben verheugd dat we met BPD een goede partij hebben gevonden voor de realisatie van MARK”, zegt wethouder Eelco Eerenberg. “We hebben een groot woningtekort en doordat we nu afnemers hebben voor de middenhuur en vrije sector huur komen er weer enorm veel woningen bij voor Utrecht. Ik heb er vertrouwen in dat we nu snel een datum hebben voor de start van de bouw van dit bijzondere plan en smaakmaker van Leidsche Rijn Centrum.”

Voor afname van de sociale huurwoningen in het project lopen er inmiddels gesprekken met een Utrechtse woningcorporatie. Welke corporatie dit is, is niet bekend.

Uitkijkpunt

MARK moet straks verrijzen nabij The Wall, A2 en het Sint Antoniusziekenhuis in Leidsche Rijn. Naast de ruim 1.000 woningen komt er ook een groen plein en horeca. In de hoogste toren komt een uitkijkpunt.

Eerder is het ontwerp vanwege de stikstofcrisis al afgeschaald. Zo zouden er naast de toren van 140 meter twee torens van 100 en 80 meter komen, maar in de huidige plannen zijn de laatste twee allebei 20 meter kleiner.

Wanneer de werkzaamheden beginnen is nog niet bekend. Op dit moment is namelijk nog geen besluit genomen over de start van de bouw, maar het college schrijft tot slot wel dat alle partijen zo spoedig mogelijk toewerken naar die start.