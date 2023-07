Plan voor 140 meter hoge toren in Utrecht staat overeind, maar gehele project krimpt iets in

Het plan om een 140 meter hoge toren in Utrecht te bouwen staat nog overeind, maar de twee naastgelegen torens met een oorspronkelijke hoogte van 80 en 100 meter, worden 60 en 80 meter. Ook komen er niet maximaal 1200 woningen maar 1015. Dit alles heeft te maken met stikstofberekeningen.

Het is zo’n plan waar al jaren over gesproken wordt: MARK. In Leidsche Rijn, iets ten noorden van het centrum aldaar, komt de hoogste toren van Utrecht. Een ‘verticaal dorp’ werd het project al genoemd, met drie torens waarvan de hoogste 140 meter wordt. Ook komt er een groen plein, groen op verschillende verdiepingen en ruimte voor horeca. Op de hoogste toren komt een uitkijkpunt.

Het project is weer een stap dichterbij, maar er zijn wel enkele wijzigingen aangebracht in het plan. Door nieuwe stikstofberekeningen komen er niet maximaal 1200 woningen, maar 1015. Ook gaat er 20 meter af van de twee torens die eigenlijk 80 en 100 meter hoog zouden worden. De drie torens worden, zoals al bekend was, aangevuld met laagbouw van circa 25 meter hoog.

De gemeente laat overigens ook weten het de ontwikkelaar vorig jaar zorgen had over de financiële haalbaarheid van het plan. De onzekerheid lag vooral in de ‘geopolitieke situatie, de hoge bouwkosten, de beperkte faseerbaarheid, het energieconcept en de hoge kosten voor de ondergrondse parkeergarage binnen het plan’. Daarom zijn er ook nog aanpassingen gemaakt, zoals dat de parkeergarage bovengronds wordt in plaats van onder de torens.

Start bouw

Vorig jaar lag het plan ter inzage, en konden bewoners erop reageren. Deze reacties zijn allemaal bekeken door de gemeente en nu mag de gemeenteraad er ook naar kijken. Ondertussen kan men verder gaan werken aan het ontwerp. Er is echter nog geen ‘start bouw’ gepland. De datum voor de verwachte start van de bouw hangt nog van verschillende factoren af zoals de hoge bouwkosten, de oplopende rente, netcongestie en terughoudendheid bij beleggers over de regels voor middenhuur waar het Rijk binnenkort meekomt.