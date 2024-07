Burgemeester blijft bij straf voor FC Utrecht: ‘Gaan uit van een eenmalig besluit’

Burgemeester Sharon Dijksma is niet van gedachte veranderd over de straf voor FC Utrecht na de rellen eind mei. Als straf is er bij de eerste thuiswedstijd van komend seizoen geen publiek toegestaan. De Utrechtse fractie van DENK stelde hier schriftelijke vragen over, maar in haar beantwoording maakt de burgemeester duidelijk dat het besluit blijft staan.

DENK wilde weten of de burgemeester bereid was om haar besluit te herzien en in plaats daarvan andere maatregelen te nemen. Het antwoord daarop is duidelijk: “Nee”, schrijven de burgemeester en wethouders. “Het is een uitzonderlijk besluit dat wij niet lichtvaardig hebben genomen en niet gaan herzien.”

Het besluit hoort bij “een samenhangend pakket aan maatregelen waarbij wij het vertrouwen hebben door de samenwerking ook met de club, dat dit gaat werken om in de toekomst iedereen veilig naar de wedstrijd te kunnen laten gaan.”

De beslissing “volgde op een uitzonderlijk heftige situatie met buitensporig geweld waarvan we er met de getroffen maatregelen (in brede zin) vanuit gaan dat dit zich in de toekomst niet meer gaat voordoen, mensen zich gaan gedragen en het daarmee een eenmalig besluit is”.

Meerdere aanhoudingen

Eind mei liep het na de finale van de play-offs tegen Go Ahead Eagles buiten de Galgenwaard flink uit de hand. Een grote groep FC Utrecht-supporters keerde zich tegen de politie. Er is meerdere malen geschoten door verschillende agenten en meerdere agenten raakten gewond. Relschoppers belaagden de politie met onder meer ijzeren staven. Ook gooiden ze met stenen en fietsen.

Na de rellen op 26 mei is een groot onderzoek gestart door de politie. Inmiddels heeft dat geleid tot meerdere aanhoudingen.

Alle verdachten die nu nog worden gezocht zijn te vinden op deze pagina.

Leistenen verwijderd

Ook worden er volgens de burgemeester “meerdere maatregelen getroffen om de fysieke situatie in en rondom het stadion te verbeteren en personen die betrokken waren bij de rellen aan te pakken (bijvoorbeeld middens stadion- en gebiedsverboden)”.

In een eerdere brief aan de gemeenteraad liet Dijksma al weten dat bijvoorbeeld het plateau met leistenen zo snel mogelijk wordt weggehaald. Zo kunnen die stenen niet meer worden gebruikt als wapen, zoals bij de rellen nog wel gebeurde.

FC Utrecht deelde tot nu toe tientallen stadionverboden uit aan de relschoppers. De club is overigens niet te spreken over de collectieve straffen van de gemeente.