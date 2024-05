Politie druk met onderzoek naar rellen na FC Utrecht: ‘Het was een extreme geweldspiraal’

De politie in Utrecht is druk met het onderzoek naar de rellen die ontstonden na afloop van de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Tot nu toe is een 36-jarige man uit De Bilt opgepakt en een 34-jarige man uit Nieuwegein. De politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost tijdens de ongeregeldheden.



Na afloop van de voetbalwedstrijd, de finale in de play-offs, braken er buiten het stadion rellen uit. Agenten werden belaagd en er werd onder meer gegooid met straatstenen, pionnen en fietsen. Enkele agenten raakten gewond, en de politie gaat er ook vanuit dat relschoppers en omstanders gewond zijn geraakt.

Leden van de Mobiele Eenheid hebben meerdere keren de wapenstok moeten gebruiken en een persoon werd aangereden door een voertuig van de politie. Ook zijn er meerdere waarschuwingsschoten gelost. Rond 23.00 uur was de orde in het gebied rondom het stadion hersteld.

Onderzoek

Gisteren zijn twee aanhoudingen verricht. Een 36-jarige man uit gemeente De Bilt en een 34-jarige man uit Nieuwegein zijn aangehouden voor betrokkenheid bij de rellen en het gooien met voorwerpen.

De politie beschikt over videobeelden en is gestart met grootschalig opsporingsonderzoek. “De gebeurtenissen van afgelopen weekend waren zeer ingrijpend en in omvang ongekend. Het was een extreme geweldspiraal waarin nietsvermoedende voetbalfans, waaronder ook kinderen, en politieagenten terecht kwamen. Dat er agenten gewond zijn geraakt, is volstrekt onacceptabel. Daarom zetten we stevig in om zoveel mogelijk verdachten op te sporen zodat ze strafrechtelijk vervolgt kunnen worden”, reageert politiechef Yvonne Hondema.

Op sociale media gaan veel beelden rond van de rellen