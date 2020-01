Burgemeester Jan van Zanen wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar

Burgemeester Jan van Zanen wenst via een video op sociale media iedereen veel voorspoed, vrolijkheid en verbondenheid. “En helpende handen. Het liefst vele liefdevolle handen die helpen als het even tegenzit”, aldus de burgemeester.

Van Zanen bezocht afgelopen nacht verschillende plekken in de stad, waaronder de meldkamer, de omgeving van de Ina Boudier-Bakkerlaan, de Utrechtse wijk Kanaleneiland, de arrestantenzorg op politiebureau Paardenveld en de binnenstad.

“Voor zover nu bekend was het in de binnenstad niet drukker dan op een normale uitgaansnacht. Alle mensen van politie, brandweer, Jongerenwerk, Toezicht en Handhaving en ambulancedienst en veel vrijwilligers zorgden wederom voor de veiligheid in de stad, zodat velen in Utrecht het jaar feestelijk in konden luiden”, aldus Van Zanen.

Ook reageerde de burgemeester op de onrust in sommige wijken. Hij zei het te betreuren dat er weer sprake is geweest van vernielingen en autobranden én dat de Mobiele Eenheid meerdere keren is ingezet. “Het kan toch niet zijn dat dit nodig is bij een jaarwisseling dat een feestelijk moment voor iedereen moet zijn.”