Oud en Nieuw in Utrecht; 38 arrestaties, één agent gewond en 20 autobranden

De politie heeft 38 arrestaties verricht tijdens de jaarwisseling in Utrecht. Ook is er een agent gewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk werd gegooid.

De mensen zijn onder andere aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, het plegen van vernielingen, openbare dronkenschap en het gooien van zwaar vuurwerk. 23 van de arrestanten zijn minderjarig.

De gemeente Utrecht spreek over een ‘onrustige jaarwisseling’ in Overvecht, Kanaleneiland en Geuzenwijk. Meerdere keren moest de Mobiele Eenheid worden ingezet om groepen jongeren te bedaren. Dat was op de Wolgadreef en de Tigrisdreef in Overvecht, de Marco Pololaan in Kanaleneiland en in de Van der Marckstraat en de Jacob Simonsz. de Rijkstraat in Geuzenwijk.

Bij een incident aan de Tigrisdreef is een agent gewond geraakt nadat er zwaar vuurwerk werd gegooid. Hij was op dat moment bezig met een arrestatie. De agent liep een gescheurd trommelvlies op. Ook is de man die in de boeien werd geslagen gewond geraakt. Hij is met letsel aan het gezicht naar het ziekenhuis gebracht.

Brandweer

Ook op andere plekken in de stad zijn hulpverleners bekogeld met vuurwerk. Dit was onder andere het geval bij een autobrand aan de Marshalllaan. In totaal moest de Utrechtse brandweer tijdens Oud en Nieuw twintig keer uitrukken voor een voertuigbrand.

“Helaas is er ook bij de start van het nieuwe decennium weer sprake van vernielingen en autobranden. Betreur het zeer dat we zelfs de ME hebben moeten inzetten op enkele plekken. Het kan toch niet zijn dat dit nodig is bij een jaarwisseling dat een feestelijk moment voor iedereen moet zijn”, schrijft burgemeester Jan van Zanen in een reactie.

Volgens de voorlopige rapportages van politie, brandweer en de ambulancedienst was het vannacht in de overige delen van de stad overwegend rustig.