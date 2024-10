Bushalte Adelaarstraat in Utrecht verdwijnt van huidige plek en komt mogelijk helemaal niet terug Foto: Tamar Huijbregts

De bushalte Adelaarstraat in Utrecht verdwijnt binnenkort van de huidige plek aan de voet van Molen Rijn en Zon. Of en waar de halte terugkeert is de vraag. Bewoners mogen tot en met 13 november kiezen uit twee opties.