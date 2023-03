Plannen om Amsterdamsestraatweg en Biltstraat in Utrecht te verbinden als fietsroute

Fietsers moeten straks ‘comfortabel’ en ‘snel’ tussen de Amsterdamsestraatweg en de Biltstraat kunnen pendelen. De gemeente Utrecht heeft voor deze zogenoemde ‘Fietsroute om de Noord’ een plan gepresenteerd waar onder andere in staat dat fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen op het traject, parkeerplaatsen worden weggehaald en er veel groen bijkomt. Inwoners en gebruikers kunnen tot en met 8 april reageren op de plannen.

Zoals velen weten is Utrecht een van de snelst groeiende steden van Nederland. Nu wonen er ruim 360.000 mensen in de stad en volgens de laatste voorspellingen is dit aantal in 2040 gegroeid naar 455.000. Om de verkeersdrukte te spreiden en het centrum te ontlasten zijn er plannen om op verschillende plekken in Utrecht nieuwe fietsroutes aan te leggen. Eén daarvan is Fietsroute om de Noord.

Dit traject loopt over de Herenweg, Kaatstraat, Adelaarstraat, Johannes de Bekastraat, Van ’s-Gravesandestraat, Menno van Coehoornstraat, Alexander Numankade, F.C. Dondersstraat en de Biltstraat. De gemeente is van plan om de fietsers straks zoveel mogelijk voorrang te geven op de route en de Kaatstraat én Adelaarstraat worden ingericht als fietsstraat.

Parkeren

Ook staat in de plannen dat er zo’n zestig parkeervakken verdwijnen zodat er meer ruimte ontstaat voor fietsers. “Hoewel het aantal op te heffen parkeerplaatsen ten opzichte van de totale capaciteit in de parkeerrayons klein is, zal de parkeerdruk in de directe omgeving in eerste instantie waarschijnlijk iets toenemen”, schrijft de gemeente.

Om dit effect te dempen wordt het totaal aantal parkeervergunningen in het gebied teruggeschroefd. Ook wordt gekeken of de parkeerplaatsen trapsgewijs kunnen worden weggehaald. “Eventueel door elders tijdelijk parkeerplaatsen te faciliteren.” Bovendien worden bewoners aangemoedigd hun auto in een garage of P+R te parkeren én gebruik te maken van de fiets.

Groen

Tot slot is de gemeente van plan om ‘zoveel mogelijk’ groen toe te voegen. Dat zouden ruim vijftig bomen moeten zijn en 2.800 vierkante meter aan struiken. Zeven bestaande bomen moeten worden verplaatst en acht moeten het veld ruimen voor Fietsroute om de Noord.

Vorig jaar zijn omwonenden en allerlei andere betrokken al een keer gevraagd naar hun mening over de plannen. Ook nu kunnen mensen een reactie geven. Dit kan tot en met 8 april. Als alles volgens planning verloopt beginnen eind volgend jaar de werkzaamheden.

Weerdsingel

Momenteel liggen er ook vergevorderde plannen om van de Weerdsingel Oostzijde een fietsroute te maken die van oost naar west loopt. Ook dit wordt gedaan om de stad in de toekomst bereikbaar te houden.