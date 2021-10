Buurtbewoners verdeeld, maar gemeente Utrecht is overstag: nieuwe speeltuin wordt weer verwijderd

De speeltuin die vorig jaar op initiatief van een groep bewoners is aangelegd op het Lauwerhof in Utrecht is zo populair dat deze weer afgebroken gaat worden. Sommige omwonenden vinden het jammer dat het speeltuintje verdwijnt, maar anderen ervaren te veel overlast en zijn juist blij dat het weggaat. De speeltuin grenst namelijk letterlijk aan enkele woningen. De gemeente Utrecht zegt meerdere klachten te hebben ontvangen en daarom is besloten de speelobjecten te verplaatsen en de aangelegde kleurrijke vloer te verwijderen. Hoe een nieuwe speeltuin in een prachtig hofje in Utrecht een buurtje kan verscheuren.

Het Lauwerhof is een verscholen pleintje naast de watertoren in de Breedstraatbuurt in de binnenstad. Een groep bewoners sloeg vorig jaar de handen ineen, maakte een plan voor een speeltuin en verzamelde enkele tientallen steunbetuigingen van andere buren. De locatie had vroeger ook lange tijd een speelplek gehad en de omwonenden zagen dit graag weer terugkeren. De gemeente was enthousiast en was te spreken over de buurtbewoners die samen wat van de plek wilden maken. Er werd geld vrijgemaakt voor de nieuwe kleurige speeltuin. De aanleg van de speeltuin kostte zo’n 23.000 euro.

Het klinkt als een succesverhaal, maar sinds de nieuwe speeltuin er staat komen er klachten binnen van andere buurtbewoners. Eigenlijk stelt het speeltuintje, met een paar toestellen en een zandbak qua grootte niet zoveel voor. Maar de rust tussen de buurtjes is flink verstoord. Hoewel de speeltuin op voorhand een goed idee leek, bleek na aanleg dat er toch wel erg veel gebruik werd gemaakt van de plek. Volgens sommige bewoners te veel. Daarbij ligt de speeltuin bijna direct aan enkele tuinen en gevels van bewoners. Volgens de gemeente wordt er vaker en langer door meer mensen gebruik gemaakt van de speeltuin dan van tevoren was ingeschat. Daardoor zouden enkele aanwonenden overlast ervaren.

‘Ik kon er met mijn pet niet bij dat dit ontwerp door de gemeente was goedgekeurd’

Felle kleuren

Een van die aanwonenden is Catharina Snelders. Al voordat de speeltuin in gebruik werd genomen klom ze in de pen. “Met afgrijzen zag ik wat voor ontwerp er was gemaakt. Het is een prachtig historisch hofje en er werd met veel felle kleuren een schreeuwerige speeltuin en vloer aangelegd. Ik kon er met mijn pet niet bij dat dit ontwerp door de gemeente was goedgekeurd.” Volgens Snelders is de gemeente Utrecht veel te snel overstag gegaan nadat het buurtinitiatief de wens had uitgesproken voor een nieuwe speeltuin.

Het initiatief zou volgens Snelders vooral gesteund worden door omwonenden die niet direct aan het hofje wonen, mensen die een straat verderop wonen en bijvoorbeeld zelf kinderen hebben. Snelders: “Je moet je voorstellen dat hier bijna dagelijks al vanaf ’s ochtends vroeg jengelende kinderen en bellende ouders komen, en dat dan twee meter vanaf je huis. Ik werk zelf in het basisonderwijs en ga dus graag met kinderen om, maar dit veroorzaakt gewoon veel te veel overlast en het past niet bij het karakter van het historische hofje. We zijn ook niet tegen reuring, dat heb je sowieso als je in de binnenstad woont. Maar we hoefden niet nog meer reuring erbij te hebben.” Snelders besloot samen met andere omwonenden te gaan klagen. “Dat hebben we veel gedaan, tot aan de wethouder aan toe hebben we brieven geschreven. Klacht op klacht hebben we ingediend.”

‘We begrijpen dat dit vervelend is voor de initiatiefnemers’

Meerdere ambtenaren hebben zich beziggehouden met de discussie, er gingen maanden overheen. Uiteindelijk ging de gemeente mee in de klachten en besloot dat de speeltuin voor te veel overlast zorgt. “Alle belangen zijn afgewogen”, schrijft de gemeente Utrecht in een brief aan alle buren. “We begrijpen dat dit vervelend is voor de initiatiefnemers, ouders en de kinderen die gebruik maken van de speelplek, maar we vinden het belangrijk dat iedereen prettig kan wonen”, aldus de gemeente.

Daarmee komt er alweer een einde aan de speeltuin die dus vorig jaar is aangelegd voor 23.000 euro. Nou is niet al het geld meteen vernietigd, want de speeltoestellen worden ergens anders in de stad hergebruikt. Maar de vele uren van ambtenaren en de aanleg van de speeltuin zijn investeringen die niet meer terugkomen.

Lijnrecht

De klachten van onder meer Snelders staan weer lijnrecht tegenover een andere groep omwonenden. Zij zijn juist heel blij met de speeltuin en betwisten dan ook dat er overlast is. Marloes Sturkenboom vertelt: “Voordat de speeltuin werd geplaatst is de hele buurt ingelicht en kon iedereen meedenken over de nieuwe speellocatie. Er wordt nu plezierig gebruik van gemaakt, maar het is helemaal niet zo druk dat er sprake is van veel overlast.”

Sturkenboom vindt het vooral jammer dat een nieuwe speeltuin waar omwonenden veel tijd – en de gemeente veel geld – hebben ingestoken na de klachten van enkele omwonenden weer wordt opgedoekt. “Wij hebben weer hele andere ervaringen met de speeltuin dan de bewoners die klagen. Ik vind het geen goede zaak dat alles weer moet verdwijnen omdat enkele aanwonenden gewoonweg heel veel klagen. Er lijkt geen goede objectieve graadmeter te zijn voor de klachten.”

‘De speeltuin was een mooie nieuwe ontwikkeling’

De Breedstraatbuurt heeft in het verleden veel te maken gehad met overlast door onder meer prostitutie in de Hardebollenstraat en overlast op straat. Die problemen zijn grotendeels achter de rug. Sturkenboom: “Sindsdien gaat het stukken beter met de buurt en de speeltuin was een mooie nieuwe ontwikkeling. De overlast die er vroeger was, is nu juist verdwenen. En vrolijk spelende kinderen moeten geen reden voor zo veel klachten zijn.”

De gemeente Utrecht is op dit moment bezig met het nieuwe ontwerp – met vooral veel groen – van het hofje. Verschillende bewoners die DUIC heeft gesproken geven aan dat de bewoners in het buurtje rondom het Lauwerhof altijd in goede harmonie met elkaar samenwoonden. Het conflict over de speeltuin zou die harmonie verstoord hebben waarbij bewoners tegenover elkaar kwamen te staan. Zowel Snelders als Sturkenboom als andere bewoners geven aan dat als dit onderwerp afgesloten wordt, ze graag weer samen tot elkaar komen om de relaties te herstellen.