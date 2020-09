Buurtbewoners verzetten zich met petitie tegen mogelijke komst bordeel in Utrechtse wijk Nieuw Engeland

Een groep buurtbewoners van Nieuw Engeland is een petitie gestart om te voorkomen dat er een nieuwe bordeel komt in het pand Jaffastraat 1. Het gebouw wordt binnenkort verkocht en de buurt is bang dat de nieuwe eigenaar er weer een seksclub wil beginnen.

Tot begin 2013 was er in het pand een seksclub gevestigd, maar die club werd na een inval door de FIOD gesloten. De eigenaar werd veroordeeld voor onder meer witwassen, valsheid in geschrifte en het leiden van een criminele organisatie. Het pand is sindsdien in handen van het Rijksvastgoedbedrijf, dat het nu wil verkopen. Het pand heeft nog steeds een dubbele bestemmingsmogelijkheid, namelijk ‘wonen’ en ‘seksinrichting’.

Omwonenden zijn bang dat er na de verkoop opnieuw een bordeel in het pand komt. Bas de Haas is daarom de petitie ‘geen pooiers tussen de peuters’ begonnen. “Onze fijne wijk heeft niet altijd een vlekkeloze reputatie gehad. Veel buurtbewoners herinneren zich nog het nachtelijke verkeer, het typerende geluid van de seksclub en de criminele aantrekkingskracht”, zegt hij. “Maar de gemeente Utrecht weigert na meerdere verzoeken de seksbestemming van het pand te verwijderen.” Deze petitie van De Haas is inmiddels 320 keer ondertekend.

Volgens een woordvoerder van de burgemeester heeft het college in 2018 inderdaad besloten de bestemming te houden zoals die nu is. “Dit omdat er in Utrecht maar zeer weinig legale en veilige werkplekken zijn voor sekswerkers. De panden met de bestemming ‘seksinrichting’ zijn erg schaars en moeilijk op nieuwe plekken te realiseren.”

Toekomstige eigenaar



Toch is het nog niet gezegd dat er in het pand een seksclub komt. “De toekomstige eigenaar kan het ook voor bewoning gebruiken. Het Rijksvastgoedbedrijf bepaalt zelf aan wie ze het pand verkoopt, als gemeente kunnen we daar niet tegen optreden”, zegt de woordvoerder. “Mocht de toekomstige eigenaar wel de intentie hebben het pand te gebruiken voor een seksinrichting, dan zal deze nog de integriteitstoets en de vergunningsprocedures moeten doorlopen.”

De buurtbewoners van Nieuw Engeland willen hun petitie in ieder geval aanbieden aan de gemeente Utrecht. “We zijn ook contact aan het zoeken met wethouders en woordvoerders om de zorg over een mogelijk bordeel kenbaar te maken. We overwegen ook sterk om een burgerinitiatief te starten om zo te proberen de gemeente te bewegen de seksbestemming van het pand te verwijderen”, zegt De Haas. “Mocht het onverhoopt niet mogelijk zijn om de bestemming te verwijderen, dan moet er voor het uitbaten van een bordeel ook een vergunning worden aangevraagd. Ook tegen het verstrekken van die vergunning zullen we in beroep gaan.”