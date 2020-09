Club Poema en Club Maggy in Utrecht moesten sluiten vanwege overtreding coronamaatregelen

Zowel Club Poema als Club Maggy hebben een tijdelijke sluiting opgelegd gekregen omdat de zaken zich niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden of niet aan een inspectie meewerkten. Dat laat de gemeente Utrecht weten. De eigenaren van beide clubs reageren op de sluiting.

In Utrecht hebben tot op heden twee horecazaken verplicht de deuren moeten sluiten omdat ze de coronaregels overtraden of niet meewerkten aan inspectie. Het gaat om Club Poema in de Drieharingenstraat en Club Maggy aan de Oudegracht. Poema is ondertussen weer open, nadat de eigenaar een plan van aanpak aan de gemeente heeft gepresenteerd.

Club Poema

Het was volgens de gemeente goed mis bij Poema. Er zou gedanst worden en geen anderhalve meter afstand worden gehouden. Ook werden inspecteurs van de gemeente niet toegelaten in de club door aanwezige beveiligers.

Een woordvoerder van de burgemeester laat aan DUIC weten: “De combinatie leidde tot het besluit Club Poema te sluiten. De ondernemer heeft een plan van aanpak voor verbetering besproken met de gemeente. Op basis daarvan is de zaak inmiddels heropend. De gemeente zal toezien op uitvoering van het verbeterplan en naleving van de coronaregels.”

Volgens de eigenaar van Club Poema, Rob Vereijken, klopt het verhaal van de gemeente niet. “We hebben ruim zes controles gehad waarbij alles prima verliep. De zevende keer stormden de inspecteurs naar binnen zonder zich te legitimeren, daar waren de portiers en de bedrijfsleider het niet mee eens. Er is toen een discussie geweest en daarbij heeft een van de portiers de inspecteurs enigszins agressief bejegend. Dat was natuurlijk niet handig, maar er werden verder geen misstanden geconstateerd.”

Dansen

Wat Rob vooral wil benadrukken is dat er twee weken aan camerabeelden is gedeeld met de gemeente voorafgaand aan de zevende controle waar, volgens de eigenaar, duidelijk op te zien is dat zitten en afstand houden de richtlijnen zijn tot sluitingstijd. “Ik denk dat daarop heel duidelijk te constateren is dat de coronamaatregelen voor 95 procent worden nageleefd en dat van dansen absoluut geen sprake is. In geen enkele horecazaak gaat het 100 procent goed. Het slaat dan ook nergens op om te zeggen dat we ons niet aan de regels hielden.”

Volgens Rob zit Poema in een lastige situatie: “Omdat we een club zijn en niet als zodanig open mogen vanwege corona gedoogt de gemeente dat we open zijn in een borrel-setting. Waarbij iedereen dus aan tafeltjes zit. Maar omdat het gedoogd wordt, hebben we ook geen poot om op te staan als we tegen de gemeente in willen gaan. Ook al vinden we het zwaar onterecht dat we tijdelijk dicht moesten.”

Aansluitend zegt Rob dat er in het verleden vaker trammelant is geweest in Club Poema, zoals vechtpartijen. “We liggen daarom onder een vergrootglas. Het is een optelsom geweest. We zijn anderhalve week dicht geweest en hebben een plan van aanpak ingediend. We zijn nu weer open.”

Club Maggy

Net als Club Poema hield Club Maggy zich volgens de gemeente ook niet aan de regels. Er werd geen afstand gehouden en er werd gedanst. Ook werd er actief opgeroepen snel te gaan zitten als er horeca-inspecteurs langs zouden komen. Na eerdere waarschuwingen is er nu een sluiting van tenminste twee weken opgelegd. Na aanlevering van een plan van aanpak kan de onderneming in gesprek met de gemeente over de mogelijkheden voor heropening.

Eigenaar van Club Maggy, Mohsen Kamali, noemt de sluiting heel bitter. Hij wil benadrukken dat de horecazaak niet de coronaregels heeft overtreden, maar sommige gasten wel. “En daar moet de horecaondernemer de consequenties voor dragen. Wij houden ons aan de regels en dat verwachten we ook van de bezoekers, maar dat is dus niet altijd gebeurd.”

Mohsen gaat ook in op de beschuldiging van de gemeente dat medewerkers van de club riepen dat mensen snel moesten gaan zitten toen de inspecteurs langskwamen: “Het is een slechte samenloop van omstandigheden. Wij riepen vaker op dat iedereen afstand moeten houden en dat men moest zitten.”

De eigenaar vertelt verder: “De inspecteurs oordelen natuurlijk naar hetgeen wat zij hebben waargenomen. Ik heb natuurlijk ook mijn kant van het verhaal verteld. In samenspraak met de gemeente kijken we nu naar een duurzame oplossing. We willen allemaal voorkomen dat zo iets weer gebeurt. Ik wil graag op een verantwoorde manier ondernemers. Helaas is het op die avond misgegaan. Daar draag ik de consequenties. Nu kijken we vooruit en werken we met de gemeente aan een plan om weer te openen.”