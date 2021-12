Coalitieakkoord over verbreding A27: kijken of verbreding toch anders kan

Het nieuwe coalitieakkoord is zojuist gepresenteerd en daarin wordt ook de verbreding van de A27 bij Amelisweerd genoemd. In het akkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is te lezen dat er onderzoek gaat komen naar een alternatief plan voor de geplande verbreding van de snelweg.

De verbreding van de A27 is een gevoelig onderwerp. Veel bewoners, politieke partijen en de gemeente Utrecht zijn tegen de verbreding, waar een deel van Amelisweerd voor moet verdwijnen.

In het nieuwe regeerakkoord staat dat er gekeken gaat worden of het alternatief – het uitbreiden van het aantal rijstroken binnen de bestaande snelwegbak – de ‘bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze opgelost’. Daarbij wordt ook gekeken naar mobiliteitsuitdagingen op het gebied van openbaar vervoer en de auto voor nieuwe woongebieden, met name in de polder Rijnenburg.

Als het alternatieve plan inderdaad ook een oplossing is voor de bereikbaarheid, dan wordt het voorstel overgenomen. “Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet”, aldus het coalitieakkoord.

De letterlijke tekst in het coalitieakkoord:

“We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.”