Conflict tussen gemeente Utrecht en FNV na berisping om vermeend homo-onvriendelijk gedrag bij Stadsbedrijven

De gemeente Utrecht en vakbond FNV liggen met elkaar overhoop na een waarschuwing aan medewerkers van de gemeentelijke afdeling Stadsbedrijven. Het college van B&W gaf hen een formele berisping na meldingen van onder andere homo-onvriendelijke opmerkingen tegen mbo-studenten. Volgens de vakbond is de waarschuwing onterecht . Zelfs een extern onderzoeksbureau kon na maanden onderzoek niet hard maken wie wel of niet de waarheid spreekt.

In april 2025 ontving Stadsbedrijven een melding van een onderwijsinstelling over meerdere incidenten op de werkvloer, waarbij ook leerlingen in een leer-werktraject betrokken waren. Daarbij zouden ongepaste opmerkingen zijn gemaakt.

Het college noemt het gedrag ‘onacceptabel’ en zegt de kwestie ‘zeer serieus’ te nemen. “Er is zorgvuldig onderzoek gedaan en op basis daarvan zijn passende maatregelen genomen richting de betrokken medewerkers”, schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

Volgens het college bleek uit het onderzoek dat medewerkers zich zó hebben gedragen dat anderen zich onveilig hebben gevoeld.

FNV: ‘Gemeente weet niet wie wat heeft gezegd’

De FNV vindt de reactie van de gemeente overtrokken. Volgens vakbondsbestuurder Gijsbert Boggia is niet duidelijk wie de vermeende opmerkingen heeft gemaakt. “Als dat niet vaststaat, kun je geen individuele medewerkers een formele waarschuwing geven”, zegt Boggia. “Medewerkers die aangeven dat ze zich niet herkennen in de beschuldigingen wordt nu door de gemeente voor de voeten geworpen dat ze ‘dus’ geen openheid van zaken geven. Hiermee zet men hen weg als leugenaars.”

De vakbond spreekt van onzorgvuldig handelen. Zo zou een medewerker maandenlang onderdeel van het onderzoek zijn geweest, terwijl hij op de dag van het incident niet eens aan het werk was.

“De gemeente schiet hier haar doel volledig voorbij”, aldus Boggia. “In plaats van de oorzaak van het probleem te achterhalen en in gesprek te gaan met de medewerkers, zoals de interne onafhankelijke beoordelingscommissie de gemeente adviseerde, straft ze medewerkers zonder bewijs.” Volgens Boggia draagt het optreden van het college bij aan het in stand houden en zelfs vergroten van het onveilige werkklimaat op de afdeling.

Het werkklimaat bij Stadsbedrijven ligt al jaren onder een vergrootglas. De gemeente greep onlangs in om de veiligheid op de afdeling te verbeteren.