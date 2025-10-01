Vervolgstappen gezet om werkklimaat bij Utrechtse veegdienst te verbeteren; verbeterteams en vertrouwenspersonen

De vervolgstappen om het werkklimaat bij Stadsbedrijven in Utrecht te verbeteren, zijn gezet. Het college van burgemeester en wethouders liet dinsdag in een brief aan de raad weten wat deze stappen, waaronder het inschakelen van verbeterteams en vertrouwenspersonen, inhouden en hoe de voortgang ervan verloopt. Deze stappen zijn gezet nadat de directie van Stadsbedrijven eind 2023 signalen ontving over een mogelijk onveilig werkklimaat.

De directie van Stadsbedrijven, het onderdeel van gemeente Utrecht dat afval inzamelt en de straten schoonmaakt, kreeg eind 2023 melding van een mogelijk onveilig werkklimaat binnen het onderdeel Stadsbedrijven Wijkonderhoud & Service (W&S). Na een bezoek van de directeur van Stadsbedrijven aan alle wijkposten, ontving de directie in het voorjaar van 2024 opnieuw signalen over ongewenst gedrag. Er is toen besloten een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau in te schakelen om onderzoek te doen naar het werkklimaat binnen W&S.

De aanbevelingen uit het eindrapport, die in november 2024 ook met alle medewerkers zijn besproken, zijn volgens het college overgenomen en inmiddels door het management opgepakt en vertaald naar acties.

Verbeterteams

In maart 2025 zijn alle medewerkers van het onderdeel W&S geïnformeerd over de manier waarop de organisatie om wil met de aanbevelingen uit het rapport. Daarnaast zijn er drie zogenoemde verbeterteams opgericht, die bestaan uit medewerkers van W&S uit verschillende niveaus.

Het eerste team focust zich op het versterken van de communicatie, het tweede team richt zich op het verbeteren van de samenwerking en het derde team heeft het doel gedragsregels, protocollen en handboeken beter vindbaar en begrijpelijk te maken. Elke twee weken komen de drie themateams afzonderlijk bijeen om de voortgang te bespreken en nieuwe stappen te bepalen.

Vertrouwenspersoon en ‘omstanderstraining’

Daarnaast bleek uit het onderzoek dat het nodig is om de drempel te verlagen om een melding te doen. Om deze reden zijn er twee vaste vertrouwenspersonen gestart voor alle wijkposten, die fysiek aanwezig zijn op de wijkposten zelf. Ook zijn er twee vertrouwenspersonen beschikbaar, die niet in de organisatie werken.

Naast de vertrouwenspersonen organiseert W&S een ‘omstanderstraining’, waarbij collega’s leren om op een veilige, effectieve en constructieve manier te reageren wanneer zij ongewenst gedrag zien of signaleren.

