Confrontatie tussen pro-Palestinabetogers en burgemeester Dijksma in raadszaal: ‘Pittige avond’

Bij een raadsvergadering in het stadhuis is het donderdagavond uitgelopen op een confrontatie tussen burgemeester Sharon Dijksma en pro-Palestina demonstranten. Dat gebeurde vlak na de stemming over een inwonersmotie over een boycot van Israëlische producten en organisaties. De motie kreeg geen meerderheid.

“Het was een behoorlijk pittige avond”, reageert Dijksma vrijdagavond in het NOS Radio 1 Journaal. “Niet alleen voor mij, maar voor veel meer mensen.” Het duurde dan ook even voor ze in slaap viel. “Daar heb je wel even de tijd voor nodig om van bij te komen. Ik wel een mens en geen machine.”

Tijdens de raadsvergadering werd de motie ‘Stop de medeplichtigheid – Voor een boycotbeleid tegen Israëlische apartheid en genocide’, ingediend door inwoners, weggestemd. Een deel van de publieke tribune, die volgens Dijksma vol zat met activisten, was “heel boos”.

“Mensen begonnen te schreeuwen”, zegt de burgemeester. Dat is ook te zien op beelden van RTV Utrecht. “De vergadering kon daardoor eigenlijk niet doorgaan. Dus die heb ik geschorst.”

Wat Utrecht4Palestine betreft, een van de indieners van de inwonersmotie, laat de gemeenteraad zien “dat haar inzet voor mensenrechten vooral op papier bestaat”. Dat zei een woordvoerder van de actiegroep gisteravond. “Wanneer het aankomt op daadwerkelijke keuzes, kiest de raad voor passiviteit. Utrecht mag zichzelf een mensenrechtenstad noemen, maar vanavond is die titel volledig uitgehold.”

Mensen het pand uit krijgen

Tijdens de raadsvergadering werd het duidelijk dat de demonstranten niet van plan waren om de zaal te verlaten. De burgemeester legt uit dat als iemand een raadsvergadering verstoort en de politie moet ingrijpen, daar een hoge straf op staat. Het zou dan ook beter zijn als de demonstranten zelf vertrokken, zonder tussenkomst van de politie, zegt Dijksma.

“Als ze dat niet deden, hadden we echt een hele andere situatie gekregen. Dat vond ik niet verstandig. Ik dacht: ik moet proberen om het lukt om ze vanuit mijn positie naar buiten te krijgen. Ik merkte dat ze, omdat ze ook heel boos op mij waren, achter mij aan liepen en daarmee lukte het om hen te bewegen het pand te verlaten. Maar ja, vervolgens werd het buiten wel grimmig.”

Buiten moest de beveiliging van de burgemeester eraan te pas komen en vielen er ook klappen. “Ik heb geen klappen gekregen, maar ik stond midden in het gedruis”, zegt ze. “Ik wilde terug het gebouw in, omdat bleek dat een gewoon gesprek voeren niet mogelijk was. Mensen waren intimiderend en stonden heel dicht op me. Het was wijs om daar weg te gaan.”

“Alleen ik kon het gebouw niet in, omdat mensen de ingang belemmerden. Daar werd door de beveiliging op ingegrepen. Dat ging natuurlijk niet helemaal zachtzinnig.” De burgemeester werd in een auto gezet en kon via de achterkant van het stadhuis weer naar binnen. Buiten werd alles snel rustig, vertelt ze. Binnen ging de raadsvergadering toen ook weer verder.

‘Niet hele groep is agressief’

Niet de hele groep was volgens de burgemeester agressief: het ging slechts om een aantal mensen. “Binnen de groep probeerden mensen anderen ook te kalmeren.”

De pro-Palestinabetogers waren het dus niet eens met de uitslag van de stemming, maar dat is volgens Dijksma geen reden om je zo te gedragen. Wel zegt ze dat het belangrijk is om naar elkaar te luisteren en elkaars emotie te begrijpen.

“Je mag heel boos en heel emotioneel zijn, zeker over wat er in Gaza gebeurt. Ik voel die emotie zelf ook. Ik ben ook moeder. Ik zie wat er daar gebeurt, maar uiteindelijk moet het democratische proces wel doorgaan. Het kan niet zo zijn dat je met agressie en intimidatie je gelijk probeert te halen.”