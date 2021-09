Coronaregelingen stoppen na 1 oktober; gemeente Utrecht gaat ondernemers helpen

Duizenden ondernemers in Utrecht hebben tijdens de coronacrisis financiële steun gekregen van de overheid, maar op 1 oktober stoppen de meeste regelingen. De gemeente Utrecht denkt dat veel ondernemers het nog zwaar gaan krijgen en trekt 2,8 miljoen euro om ze verder op weg te helpen, of desnoods een baan voor ze te vinden.

Het is een hele operatie, alle ruim 1900 ondernemers in Utrecht die gebruik hebben gemaakt van de Tozo-regeling kunnen een telefoontje verwachten. Ruim zeventig personen – met ondernemerservaring – zijn bezig om met iedereen in contact te komen. Ze hebben al een hoop ondernemers gesproken en honderden hebben aangegeven ook na 1 oktober nog steun nodig te hebben. Naast de Tozo hebben nog duizenden ondernemingen gebruik gemaakt van de NOR-regeling en andere steunmaatregelen.

Al die maatregelen hebben er overigens voor gezorgd dat een historisch laag aantal bedrijven failliet is gegaan. Maar nu de maatregelen stoppen verwacht de gemeente dat er veel ondernemers zijn die het juist in het najaar moeilijk gaan krijgen. Wethouder Klaas Verschuure vertelt: “We zien echt een tweedeling, er zijn ondernemers die goed hebben gedraaid afgelopen anderhalf jaar maar andere zaken hebben het erg moeilijk gehad. Daarbij speelt ook mee dat sommige sectoren al ver gevorderd zijn in digitalisering terwijl er ook ondernemers zijn die daar nog stappen in kunnen maken.”

Toekomstperspectief

Verschuure en wethouder Linda Voortman starten daarom samen met een ‘offensief’ om ondernemers hulp te bieden. Het offensief bestaat uit een aantal onderdelen. Ondernemers bespreken eerst in een persoonlijk gesprek wat er nodig is om toekomstperspectief te krijgen, want voor veel ondernemers is hun branche, onderneming of financiële situatie veranderd na anderhalf jaar coronacrisis. Zij hebben bijvoorbeeld behoefte aan aanpassingen om hun onderneming te versterken.

Beide wethouders laten weten dat de kracht van het initiatief ligt in dat ondernemers aan ondernemers gekoppeld gaan worden. De gemeente gaat ze dus niet vertellen wat ze moeten doen, maar wil de juiste ‘partners’ bij elkaar brengen. Zij spreken volgens de gemeente dezelfde taal als de ondernemers die nu in de knel zitten. Vervolgens kan de ondernemer een passend advies-, coach- of ander traject volgen bij een van de twintig partners in de regio. De kosten voor deze trajecten worden gedragen door de gemeente.

Schulden, fiscale regelingen, digitalisering

Wethouder Klaas Verschuure (Economische Zaken): “De kracht van deze aanpak zit in de samenwerking met ondernemers(netwerken) en partners in de stad. De persoonlijke situatie van de ondernemer is het uitgangspunt, en de oplossing moet aansluiten bij de wensen en mogelijkheden van die ondernemer. Als gemeente dragen we daar graag aan bij, want een gezond en sterk mkb is enorm belangrijk voor onze economie.”

Tijdens zo’n adviestraject kan het ook voorkomen dat de conclusie moet worden getrokken dat een onderneming wellicht ophoudt te bestaan en dat een baan voor de ondernemers of ander werk voor (een deel) van hun personeel moet worden gezocht. Maar ook hulp bij schulden, fiscale regelingen, digitalisering en andere vraagstukken kunnen aan de orde komen.

Eigen kracht

Wethouder Linda Voortman (Werk en Inkomen): “Vanaf het begin van de coronacrisis hebben we ondernemers die financieel in de problemen kwamen zo snel mogelijk geholpen. Bestaanszekerheid voor ondernemers is vanwege deze crisis extra urgent geworden. Met dit offensief willen we nu ondernemers helpen weer op eigen kracht verder te gaan.”

Hoeveel ondernemers precies behoefte hebben aan een hulptraject is niet duidelijk. De 2,8 miljoen euro die hier nu voor gereserveerd is een schatting.