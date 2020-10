Crowdfunding voor ‘groene oase’ bij Pandhof Sinte Marie in Utrechtse binnenstad

De vrijwilligers van Pandhof Sinte Marie willen van het ‘Maria Majorplein’ een groene oase in het drukke centrum van Utrecht maken. Al twee jaar zijn de pandhoveniers bezig met het idee. Om de plannen te realiseren vragen ze Utrechters om een steentje bij te dragen via een crowdfunding.

Het pleintje naast de Pandhof Sinte Marie is toe aan een opknapbeurt. Dat vinden althans de pandhoveniers van Stichting Pandhof Sinte Marie. Zij zijn de vrijwilligers die al dertig jaar lang de kloostertuin naast de Mariaplaats onderhouden. Na twee jaar overleggen, met onder andere de gemeente en inwoners van de stad, zijn de plannen zo goed als klaar.

De pandhoveniers dopen het pleintje onder de twee oude kastanjebomen om tot het ‘Maria Majorplein’. Behalve een andere naam, moeten er ook nieuwe zitjes, grotere plantvakken, een waterwerk en meer groen komen. Zo willen de vrijwilligers de tochtige doorloop naast de pandhof veranderen in ‘de gezelligste en groenste niet-commerciële ontmoetingsplaats van de stad’.

Crowdfunding

Om de gemaakte plannen te kunnen realiseren, vragen de vrijwilligers van Stichting Pandhof Sinte Marie ook de hulp aan Utrechters. Zij kunnen hun steentje bijdragen in de financiering van het project, via deze crowdfunding-campagne op Voor je Stadsie. De teller staat nu op zo’n 20 procent van het totaalbedrag. Het streefbedrag van de campagne is 10.000 euro.

Op 17 oktober presenteert Stichting Pandhof Sinte Marie de nieuwste plannen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden via de website.