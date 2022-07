Crowdfundingsactie gestart voor door brand getroffen Ping Pong Club in Utrecht

Een aantal vaste gasten en werknemers van de Ping Pong Club in Utrecht is een crowdfundingsactie gestart om te helpen bij de wederopbouw. De horecazaak aan de Concordiastraat werd vorig weekend getroffen door brand.

Hoewel de brandweer het vuur snel onder controle had, was de veroorzaakte schade volgens de ondernemers ‘dermate groot’ dat de deuren tijdelijk gesloten moesten blijven. Nu laten zij weten dat ze langer in het huidige pand kunnen blijven, maar dat nog steeds onduidelijk is hoe groot de schade precies is en of die valt te herstellen.

Om de eigenaren hierbij te helpen zijn betrokkenen een crowdfundingsactie gestart. “De Ping Pong Club was […] niet zomaar een club, maar een club waar ongeveer half Utrecht hun eerste dates mochten beleven, prachtige zonsondergangen konden bewonderen met piepende treinen op de achtergrond of nieuwe vrienden maakten tijdens een potje rond de tafel”, is te lezen op de pagina van de crowdfunding.

Inmiddels staat de teller op ruim 4.100 euro. Het doel is om uiteindelijk 25.000 euro op te halen, waarmee de eigenaren hun Ping Pong Club weer kunnen opbouwen. De ondernemers zijn naar eigen zeggen ‘geroerd’ door alle inzet en ‘lieve’ berichten.