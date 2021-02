D66 en ChristenUnie willen spreekuurrechter in Utrecht; handig bij burenruzies en conflict met aannemer

D66 en de ChristenUnie vragen aan burgemeester Dijksma om te regelen dat er in Utrecht een ‘spreekuurrechter’ komt. Deze nieuwe vorm van rechtspraak moet ervoor zorgen dat het voor Utrechters makkelijker en laagdrempeliger wordt om een uitspraak te krijgen in een conflict.

In meerdere grote steden zijn er inmiddels ‘spreekuurrechters’, die soms ook buurt- of wijkrechters genoemd worden. Deze rechters besluiten over geschillen, vaak tussen buurtbewoners onderling of bedrijven en consumenten.

Het gaat om problemen waarbij de ‘strijdende partijen’ op basis van vrijwilligheid naar een lokale rechter toestappen, die vervolgens een uitspraak kan doen. Een voorbeeld is een ruzie met een aannemer of een conflict met de buren over de tuin. Meerdere rechtbanken in Nederland hebben geëxperimenteerd met zo’n rechter en dat verliep meestal positief.

Rechtspraak voor iedereen

D66-raadslid Maarten Koning vertelt: “Hiermee willen D66 en de ChristenUnie de rechtspraak laagdrempelig maken en dichtbij de inwoners van de stad brengen. Denk aan conflicten tussen buren onderling of wanneer er een geschil is tussen een Utrechter en een aannemer na een verbouwing van een huis.”

Rachel Streefland, ChristenUnie-fractievoorzitter: “Het doel is dat daarmee de escalatie van conflicten kan worden voorkomen, dat rechtspraak begrijpelijk en inzichtelijk is, en dat rechtspraak voor iedereen toegankelijk is. Waarbij we natuurlijk altijd de hoop en de verwachting hebben dat mensen er eerst samen of met bemiddeling uit komen. Mocht dat niet gaan, dan kan deze vorm echt helpen.”

Twee jaar geleden al vroeg D66-raadslid Corine van Dun in Utrecht aandacht voor de mogelijkheid van de ‘spreekuurrechter’. De reactie van burgemeester Van Zanen was toen nog om te wachten tot de Experimentenwet hier mogelijkheid toe zou geven. Inmiddels is die wet aangenomen. D66 en ChristenUnie zeggen er op te rekenen dat burgemeester Dijksma met de rechtbank gaat organiseren dat nu ook in Utrecht deze stap gezet kan worden.