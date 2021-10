D66 presenteert resultaten van bankjesonderzoek: ‘Bankjes zijn haast zo schaars als roodborstjes geworden’

D66-raadslid Corine van Dun heeft donderdag in een commissievergadering de resultaten van het bankjesonderzoek gepresenteerd. Van Dun vroeg Utrechters in juni van dit jaar waar in de stad zij graag meer bankjes wilden en de Utrechtse D66 lanceerde een tijdelijk meldpunt waar het gemeld kon worden als bankjes werden weggehaald.

Utrechters gaven aan dat ze in de stad (meer) bankjes willen aan onder andere de Plompetorengracht, de Heldammersingel, de Emmalaan, de Marconistraat, de Roggestraat, in Park Paardenveld en in het Zocherpark.

Sommige bankjes zijn er al, maar hebben een opknapbeurt nodig volgens omwonenden. Andere mensen vragen weer om meer toegankelijke picknicktafels, voor mensen die slecht ter been zijn of zwangere vrouwen.

Roodborstjes

D66 vindt het belangrijk dat op veel plekken in de stad bankjes staan waarop mensen even uit kunnen rusten. “Bankjes zijn in de ogen van D66 haast zo schaars als roodborstjes geworden”, zegt Corine van Dun.

De partij wil dan ook dat bijgehouden wordt hoeveel bankjes er zijn in de stad, welke verplaatst worden, waar de nieuwe komen en welke bankjes verdwijnen en waarom. Volgens Van Dun is daar nu geen duidelijkheid over. Omdat de gemeente bankjes weghaalt, verdwijnen zitplekken voor de stad, vindt ze.

Suggesties

“Er zijn richtlijnen voor de afstand tussen zitplaatsen buiten. Maar we kunnen nu niet controleren of er genoeg van deze rustplaatsen zijn,” aldus Van Dun. Van Dun biedt de raadscommissie voor het gemak de meest concrete bankjessuggesties aan en hoopt dat er snel weer meer bankjes in de stad te vinden zijn.