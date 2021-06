D66 wil meer bankjes in de stad en verzamelt ervaringen van Utrechters

D66 Utrecht wil dat er meer bankjes komen te staan in de stad. De fractie is benieuwd naar ervaringen van inwoners met bankjes in Utrecht en verzamelt reacties hierover.

D66 is onder meer benieuwd of Utrechters wel eens een bankje hebben zien verdwijnen zonder dat er een andere voor in de plaats kwam. Of dat mensen misschien plekken zien waar een bankje moet komen te staan.

Met de verzamelde reacties kunnen vragen en voorstellen gemaakt worden in de gemeenteraad. “Je eerste corona-date op een bankje?”, geeft D66 als voorbeeld. “Of is je verkering net uitgegaan en zit je op zo’n bankje even bij te komen? Misschien de opluchting dat je met je kinderen al even aan het lopen bent en fijn even kunt gaan zitten.”

Uitrusten

De Utrechtse fractie zegt het belangrijk te vinden dat er veel plekken in de stad zijn waar Utrechters even kunnen uitrusten. “Dat kan op een muurtje maar beter is het om even op een bankje te kunnen zitten. Ook al moet je dan misschien eerst even met je sjaal of de mouw van je jas de zitting droog maken.”

Vorig jaar werd duidelijk dat de gemeente van begin 2017 tot eind 2019 twaalf publieke bankjes verwijderde, omdat deze werden gebruikt door personen die overlast veroorzaakten. Tien bankjes werden om dezelfde reden verplaatst.