Gemeente Utrecht verwijderde afgelopen jaren twaalf bankjes vanwege overlast

De gemeente Utrecht heeft van begin 2017 tot eind 2019 twaalf publieke bankjes verwijderd omdat deze werden gebruikt door personen die overlast veroorzaakten. Tien bankjes zijn vanwege dezelfde reden verplaatst.

De meeste bankjes die zijn verwijderd stonden in de Utrechtse wijk west. In de periode 2017/2019 zijn er daar zes weggehaald. Soms worden bankjes na klachten van overlast niet helemaal verwijderd maar verplaatst. In de wijk Vleuten-De Meern was hier relatief vaak sprake van. Daar kregen maar liefst zeven zitplaatsen een andere bestemming.

Eén van de bankjes die is weggehaald stond in het Zocherpark. Deze is in november vorig jaar verwijderd omdat er aanhoudende klachten waren van overlast. De gemeente liet toen weten altijd te kijken welke oplossing het beste is bij hardnekkige overlast en dat er in dat specifieke geval is gekozen om het bankje weg te halen.

Definitie

De gemeente beheerde in de periode 2017/2019 in totaal 3761 bankjes. 67 daarvan stonden in Amelisweerd. Het aantal zitgelegenheden is echter groter omdat de definitie breder is dan een bankje. Ook muurtjes en betonnen randen of trappen kunnen gebruikt worden om op te zitten.

Naast dat bankjes vanwege overlastklachten vanuit bewoners worden weggehaald, kunnen er ook bankjes worden aangevraagd. Dit komt volgens de gemeente regelmatig voor. Mensen die graag ergens een bankje in hun buurt willen kunnen een aanvraag indienen bij het stimuleringsfonds.