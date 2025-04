Advocaten sturen brief aan gemeente Utrecht: ‘Beboeten van buitenslapers is onrechtmatig’

Stichting GOUD, een organisatie die zich inzet voor het helpen van dakloze personen, wil in gesprek met de gemeente Utrecht. De daklozenorganisatie zegt dat het ‘onrechtmatig’ is dat mensen die geen dak boven hun hoofd hebben, alsnog worden beboet. Het zou het daklozenprobleem allerminst verhelpen.

Stichting GOUD heeft via advocaten een brief laten opstellen waarin een gesprek met de gemeente is aangevraagd. “De brief wijst de gemeente erop dat deze praktijk onrechtmatig is en in strijd met fundamentele mensenrechten.”

Mensenrechtenstad

Dat Utrecht een mensenrechtenstad is, maakt het beboeten van dakloze mensen extra schrijnend, zegt Moreno van Hulst, belangenbehartiger van de daklozenorganisatie. “Wij vinden dit moreel verwerpelijk en juridisch onhoudbaar. Dit lijkt niet door te dringen tot de gemeente.”

In 2024 werden 204 mensen beboet voor deze overtreding. De gemeente liet eerder aan DUIC weten dat het uitdelen van een boete een van de laatste stappen is, eerst worden overtreders aangesproken en wordt er gewezen op mogelijke zorgaanbieders.

Boetes worden vaak pas geïnd wanneer de persoon eindelijk een vaste woon- en verblijfplaats heeft gevonden, zegt Stichting GOUD. Deze kunnen volgens hen snel oplopen tot duizenden euro’s door aanmaningen en verhogingen, waardoor mensen opnieuw in de problemen zouden raken.

Structurele oplossingen

Stichting GOUD pleit voor structurele oplossingen in plaats van bestraffing. “Wat mensen nodig hebben is een thuis en passende ondersteuning,” zegt Van Hulst. “Bij gebrek daaraan moet op z’n minst onvoorwaardelijke toegang tot kwalitatief goede opvang worden geregeld. Wil je mensen echt naar binnen krijgen, investeer dan in relatie en vertrouwen, niet in boetes en dwang.”

Volgens de stichting moet de wet geschrapt worden die ervoor zorgt dat dakloze personen worden beboet. “Enkel beloften over niet beboeten of niet innen zijn volgens Stichting GOUD onvoldoende.”