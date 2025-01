Utrecht blijft boetes geven aan buitenslapers

Het blijft verboden in Utrecht om buiten te slapen. Een voorstel van BIJ1 om hier geen boetes meer voor uit te schrijven behaalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Het aantal buitenslapers in Utrecht is vorig jaar toegenomen. Dit komt onder andere doordat het aantal daklozen ook gegroeid is. Volgens de gemeente hebben veel mensen die buiten slapen zorg nodig, maar niet iedereen die buiten slaapt, weet de weg naar zorg te vinden of wil zorg ontvangen.

Mensen die buiten slapen kunnen daar een boete voor krijgen. In 2024 werden 204 mensen beboet voor deze overtreding. De gemeente laat weten dat het uitdelen van een boete een van de laatste stappen is, eerst worden overtreders aangesproken en wordt er gewezen op mogelijke zorgaanbieders.

Tegenstander

De politieke partij BIJ1 is fel tegenstander van het beboeten van daklozen die de nacht buiten doorbrengen. Wanneer we mensen geen dak boven het hoofd kunnen geven, en er onvoldoende opvangplekken zijn, mogen wij ze niet nog eens straffen wanneer zij buiten een paar uurtjes slaap proberen te pakken”, aldus BIJ1-fractievoorzitter Stevie Nolten.

Volgens de gemeente is het verbod op buiten slapen een instrument voor handhavers om op te treden vanuit de veiligheid van buitenslapers zelf en mensen in de omgeving.

Donderdag stemde de gemeenteraad over het onderwerp. Het voorstel van BIJ1 om de boete te schrappen behaalde net geen meerderheid. Er was steun van DENK, EenUtrecht, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Student & Starter en UtrechtNu!. De fracties van CDA, ChristenUnie, D66, Horizon, Stadsbelang Utrecht, Volt en VVD gaven geen steun aan het voorstel van BIJ1.