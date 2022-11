De Catharijnesingel in Utrecht is de winnaar van de Rietveldprijs 2022

Catharijnesingel Zuid van Okra Landschapsarchitecten is uitgeroepen tot winnaar van de Rietveldprijs 2022. Post Utrecht van Rijnboutt en Zecc Architecten won de DUIC Publieksprijs. De prijzen werden onder groot belangstelling van de bezoekers zondag uitgereikt in de theaterzaal van het voormalige postkantoor aan de Neude in Utrecht.

Het gaat om het deel van de Catharijnesingel dat te vinden is tussen de Marga Klompébrug en de Bartolomeïbrug. De inrichting van het singelpark bouwt voort op de historische parkaanleg van tuinarchitect Jan David Zocher jr., maar speelt in op vraagstukken als klimaatadaptatie en biodiversiteitsverlies.

Zo is een deel van de zogenoemde droogleggingsinfrastructuur uit de vorige eeuw hergebruikt als regenwateropslag en als bezinkbassin voor irrigatie van het park en de oevers. De beplanting van het oevertalud trekt verschillende insecten aan. De dubbele damwand is weer aantrekkelijk voor vissen, vogels en insecten. De steiger is een rustplek en ook wordt het park veel gebruikt door wandelaars en hardlopers.

DUIC Publieksprijs

Bijna 2.000 Utrechters brachten de afgelopen maanden hun stem uit voor de DUIC Publieksprijs. Naast de Catharijnesingel maakten nog vier door de jury genomineerde projecten kans: Wooncoöperatie Overhoop, Kindcentrum Rijnvliet, Post Utrecht en Woongebouw Monicahof. Met ruim 25 procent van de stemmen kwam de verbouwing van het postkantoor op de Neude door de bureaus Rijnboutt en Zecc als winnaar uit de bus. Twee jaar geleden won het Hof van Cartesius deze DUIC Publieksprijs.

De Stichting Rietveldprijs reikt elke twee jaar een prijs uit aan de ontwerper die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de stad Utrecht. In 2020 ging de prijs naar het busstation Leidsche Rijn van architect Annebregje Snijders.

