De gemeente Utrecht verbood het, maar tabaksspeciaalzaak op Twijnstraat toch geopend

De tabaksspeciaalzaak aan de Twijnstraat is geopend en gaat daarmee lijnrecht in tegen een verbod van de gemeente Utrecht. Vorig jaar was het landelijk nieuws; Utrecht staat het niet langer toe om een tabaksspeciaalzaak te openen. Toch hangen vandaag de ballonnen aan de gevel en gaan de pakjes sigaretten over de toonbank.

De gemeente Utrecht ziet graag – net als de Rijksoverheid – dat er zo min mogelijk gerookt wordt en dat rookwaren op steeds minder plekken te koop zijn. Daarom wordt het vanaf 1 juli verboden om nog tabak te verkopen in supermarkten.

In Utrecht hadden ze het vermoeden dat de verkoop zich zou gaan verplaatsen; van de supermarkt naar nieuwe tabaksspeciaalzaken. Er werd gesproken over mogelijke ‘wildgroei’. De gemeente verbood daarom vorig jaar juni het openen van nieuwe tabakszaken, de gemeenteraad stemde hiermee in. Het verbod geldt een jaar, en is dus nog steeds van kracht.

Twijnstraat

Toch is de nieuwe tabaksspeciaalzaak aan de Twijnstraat vandaag geopend. Met een feestelijke ballonnenboog worden klanten welkom geheten. In de winkel liggen de sigarettenpakjes openlijk zichtbaar in de schappen. Deze nieuwe zaak gaat dus lijnrecht in tegen het besluit van de gemeente.

De ondernemer van de winkel wil de pers te woord staan, maar laat weten pas inhoudelijk te willen reageren als alle formaliteiten met de gemeente zijn afgerond. De gemeente laat weten gesproken te hebben met de ondernemer. “De ondernemer is goed op de hoogte van de regels en wetten rondom het openen en van een tabaksspeciaalzaak”, aldus een gemeentewoordvoerder.

Handhaving

De gemeente gaat nu een inspecteur langs de zaak sturen, die moet namelijk formeel constateren dat de winkel ook echt open is. Dan pas kan er eventueel handhavend opgetreden worden, eerst volgt dan ‘een persoonlijk zienswijzegesprek met de ondernemer.’ Een directe sluiting is dan ook niet aan de orde en het is de vraag hoeveel tijd een eventueel handhavingstraject gaat duren. Daarbij is het nog onbekend wat er gebeurt als in juni het verbod niet meer van kracht is.

Toen Utrecht het verbod afkondigde werd tegelijkertijd de landelijke overheid opgeroepen om gemeentes bevoegdheden te geven om het aantal tabakszaken te beperken. Die bevoegdheden hebben gemeentes nog steeds niet.