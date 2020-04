De mooie verhalen van Arjan den Boer in een boek: Vergeten Gebouwen in Utrecht

Het is een langgekoesterde wens van DUIC en van Arjan den Boer: de verhalen die hij maakt in de serie Vergeten Gebouwen bundelen. Het is zover. Met een crowdfundingsactie is het mogelijk om alvast een exemplaar te bestellen en de productie van het boek te steunen.

Utrecht staat vol met bijzondere gebouwen waar iedereen zomaar aan voorbij loopt of fietst. Het zijn niet de bekende monumenten van de stad, maar de panden waarvan bijna niemand het verhaal kent. Dat geldt voor woonhuizen, winkels, fabrieken en kantoren, maar ook voor (voormalige) scholen en kerken.

Achter alledaagse gevels schuilen soms spectaculaire interieurs. Veel bijzondere details zijn verborgen in kelders, op zolders of gewoon boven systeemplafonds. Maandelijks bezoekt en beschrijft Arjan den Boer zo’n vergeten gebouw voor DUIC. Hij kijkt niet alleen achter deuren die normaal gesloten blijven, maar duikt ook in de historische foto-archieven.

Het boek

DUIC geeft nu een boek uit met daarin verhalen over verschillende Utrechtse gebouwen. Arjan den Boer selecteerde en bewerkte voor dit rijk geïllustreerde boek dertig gebouwen uit de periode 1850-1940.

Door de chronologische volgorde laat het boek niet alleen de geschiedenis van elk pand zien, maar ook de ontwikkeling van bouwstijlen: classicisme, neogotiek, Jugendstil, de stijl van Berlage, de Amsterdamse School, Art Deco en Nieuwe Zakelijkheid. Behalve voor architecten en kunstenaars is er ook aandacht voor bewoners en gebruikers.

De schrijver

Arjan den Boer is publicist en rondleider op het gebied van monumenten, architectuur, vormgeving en spoorwegen. Behalve voor DUIC schrijft hij ook voor De Architect, Rail Magazine en het Tijdschrift Oud-Utrecht, waarvan hij tevens eindredacteur is.

Samen met Bettina van Santen en Ronald Willemsen schreef hij in 2019 het boek Utrecht Bouwt 1945-1975 over de naoorlogse architectuur in de stad. Het nieuwe boek gaat over de periode die daaraan voorafging.

Donaties

De verwachting is dat het boek in juni van dit jaar kan worden uitgegeven. Om het boek uit te geven wordt gevraagd om donaties. Met het opgehaalde bedrag worden de productiekosten betaald.

Tegenprestaties voor een donatie zijn onder meer een gesigneerd exemplaar of een kaart met de vergeten gebouwen in een plattegrond. Kijk op Voordekunst voor meer informatie.