De Prins van Oranjehal in Utrecht is gesloopt; straks komen hier duizenden woningen en een park

Op de plek in Utrecht waar een jaar geleden nog een parkeerterrein was en de Prins van Oranjehal van de Jaarbeurs stond, ligt nu een grote zandvlakte. Op deze plek, die onderdeel is van het Beurskwartier, verrijzen straks verschillende blokken met daarin onder meer woningen en kantoren, en er komt een park dat vernoemd wordt naar de gesloopte hal.

Op verschillende plekken rond de Jaarbeurs wordt in de toekomst gebouwd en het project is opgedeeld in verschillende onderdelen. Het parkeerterrein dat tussen de Croeselaan en de Van Zijstweg lag (P3), het parkeerterrein dat naast de Prins van Oranjehal lag (P1) en de grond waar Prins van Oranjehal zelf stond zijn onderdeel van ‘Beurskwartier 1’.

In dit gebied komen minstens 2.500 woningen voor ongeveer 4.500 mensen. Het wordt een mix van verschillende huurwoningen en koopwoningen, waaronder sociale huur, en er komen kantoren. De hoogtes van de gebouwen variëren van 12 meter tot 90 meter.

Parken

Ook komen er twee parken in Beurskwartier 1. Op de voormalige plek van P3 komt het Croesepark en aan de andere kant het Oranjepark. Tot slot komen er, zoals de gemeente het omschrijft, ‘verschillende voorzieningen voor cultuur, recreatie en uitgaan’.

Eerder heeft het college van B&W ook al de wens uitgesproken om openingen te maken bij de kantoorpanden aan de Graadt van Roggenweg. Hierdoor moet het gebied straks beter aansluiten op het toekomstige Beurskwartier.

Volgend jaar wordt een ontwikkelaar gekozen die de taak op zich kan nemen en als alles volgens planning verloopt wordt in 2026 of 2027 begonnen met de bouw.