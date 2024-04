Mogelijk woningen, groen en openbare ruimte op plek van kantoren aan Graadt van Roggenweg in Utrecht

De grijze muur aan kantoorpanden aan de Graadt van Roggenweg in Utrecht moet doorbroken worden om beter aan te sluiten op het toekomstige Beurskwartier. Daarom wordt momenteel onderzocht of op deze plek meer groen, publieke ruimte en woningen kunnen komen. “Hoe mooi zou het zijn als dit echt onderdeel wordt van de stad”, zegt wethouder Eelco Eerenberg.

Het gaat om de panden die beginnen bij het gebouw van De Volksbank op de hoek met de Croeselaan tot het kantoor ter hoogte van de tramhalte. Athora Netherlands N.V. is eigenaar van zowel de gebouwen als de grond en onderzoekt momenteel samen met de gemeente wat de mogelijkheden zijn. “Het is de ambitie van Athora om het bestaande vastgoed te herontwikkelen, uit te breiden en hiermee aansluiting te zoeken op de plannen van het Beurskwartier”, schrijft het college van B&W in een brief aan de raad.

Naast het toevoegen van groen en voorzieningen wordt gekeken of er in de bestaande gebouwen doorbraken gemaakt kunnen worden, om op die manier de Graadt van Roggenweg, wat straks een zogenoemde stadsstraat wordt, te verbinden met het Beurskwartier. Ook wordt onderzocht of er huizen bijgebouwd kunnen worden en of bestaande kantoorruimte omgebouwd kan worden tot woningen.

Voorwaarden

Wethouder Eerenberg: “Het kantorencomplex is nu een aaneengesloten gebouw. Hoe mooi zou het zijn als dit echt onderdeel wordt van de stad en je straks vanuit het koffietentje onder de kantoren, via een nieuwe straat tussen de Graadt van Roggenweg en het Beurskwartier je lunch in het park kunt eten? Ook wordt er onderzocht of er woningen voor verschillende doelgroepen aan het gebied kunnen worden toegevoegd, want daar is een enorme behoefte aan in onze stad.”

De volgende stap is het maken van zogenoemde Stedenbouwkundig Programma van Eisen, waarin de voorwaarden voor de ontwikkeling staan. Omdat het een groot gebied beslaat wordt er gewerkt in fases. De initiatiefnemer wil eerst de delen A en B ontwikkelen. “We organiseren een bewonersbijeenkomst, waar we graag horen wat de wensen, zorgen en ideeën van de bewoners zijn over deze uitgangspunten”, aldus het college. De bouw van dit eerste deel zou eind 2025 kunnen starten.