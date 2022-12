De redactie van DUIC vanaf nu te vinden in de Utrechtse binnenstad

De redactie van De Utrechtse Internet Courant (DUIC) is vanaf nu te vinden op Achter Clarenburg in de Utrechtse binnenstad. Samen met onder meer RTV Utrecht en studenten van de HU en het ROC gaan we vanaf deze locatie werken aan de lokale journalistiek.

Wethouder Susanne Schilderman opende afgelopen week officieel deze nieuwe ‘HUB Utrecht’. De redacties van DUIC en RTV Utrecht, en studenten journalistiek van de Hogeschool Utrecht en ROC Midden Nederland gaan vanaf deze plek experimenteren met nieuwe vormen van journalistiek.

HUB Utrecht moet ook een ontmoetingsplek worden voor journalisten en betrokkenen in Utrecht. Daarom zien we graag dat andere Utrechtse media en instellingen aanhaken. Er zijn al gesprekken geweest met U in de Wijk, FunX, Straatnieuws en de Universiteit Utrecht, maar we gaan graag met iedereen met goede ideeën om de tafel zitten. Met Nieuws in de etalage moet er ook meer ruimte komen voor live producties, radio, tv, innovatieve journalistiek en podcasts.

Tekst loopt door onder afbeelding

Identiteit

DUIC blijft zijn eigen identiteit behouden. De website blijft gewoon 7 dagen in de week en 365 dagen per jaar gevuld worden met nieuws voor Utrechters. De krant blijft gewoon elke week uitkomen. Door de verhuizing verandert daar niks aan. We hopen wel het nieuws nog dichter naar de Utrechters te kunnen brengen, bewoners actiever te betrekken bij het journalistieke proces en door slim samen te werken met andere partijen in de stad nog meer impact te kunnen maken.

Om de leegstand in het centrum van de stad aan te pakken is de gemeente samen met Utrecht Marketing de campagne ‘Morgen Mooier Maken’ gestart. Mede hierdoor hebben wij deze nieuwe plek kunnen bemachtigen. De subsidie is vooralsnog voor een jaar gegeven. De coördinatie is in handen van Stichting Journallab, een organisatie die zich richt op het ontwikkelen van betekenisvolle journalistieke producten.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.