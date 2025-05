Deel van de Alchemist tegen de vlakte in 2030; mogelijke terugkeer onderhuurders

Een groot deel van de Alchemist gaat tegen de vlakte, schrijft het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) in een raadsbrief. Eén gebouw blijft staan en zal in de toekomst worden verhuurd als kantoorruimte of als ruwbouw. In 2030 gaat het gebouw op de schop.

Gebouw K, grenzend aan de Europalaan, blijft in de toekomstplannen staan. De rest van de gebouwen zal verdwijnen. Die beslissing is genomen nadat er meerdere scenario’s zijn besproken en onderzocht. Volgens het college van B&W is het het meest financieel voordelig en het minst risicovol om de sloopkogel te gebruiken.

Nieuwe invulling

Tot 2030, wanneer de sloop begint, vindt er tijdelijke exploitatie plaats in de Alchemist. Het gaat dan om ‘minimaal kostprijsdekkende huren’. Wat de toekomst van het gebouw aan de Europalaan wordt, is afhankelijk van de toekomstige huurders. Mogelijk worden er kantoorpanden opgeleverd, mogelijk wordt het gebouw kaal opgeleverd.

Dat juist het gebouw aan de Europalaan blijft staan, komt volgens het college door de ‘cultuurhistorische waarde’. “Als (voormalig) hoofdkantoor van de in Utrecht opgerichte en landelijk opererende Onderlinge Pharmaceutische Groothandel. Samen met de karakteristieke bulkhal (de Vechtclub) vormt dit een herkenbaar ensemble.”

Onderhuurders

Eerder dit jaar werd bekend dat de onderhuurders van de Alchemist, bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties, wegens een conflict met spoed zouden moeten verhuizen. Het college zegt dat van de 52 onderhuurders, er ongeveer 45 een alternatief onderkomen hebben gevonden. Wel zouden onderhuurders weer terug willen komen na de herinrichting van het gebied.

De gemeente is alleen wettelijk verplicht om andere potentiële huurders ook een kans te geven om mee te dingen naar het gebouw. “Na 3 juli zullen de onderhuurders dus altijd eerst een alternatieve oplossing moeten vinden voor de huisvesting, waarbij de gemeente alles in het werk stelt om daarbij te faciliteren.”

Nieuwbouw

Met de sloop van een deel van de gebopuwen moet er meer ruimte komen voor nieuwe woningen in de Merwedekanaalzone. “Begin maart 2025 ging de eerste paal de grond in”, zegt het college. “De verwachting is dat er zonder oponthoud tot 2030 kan worden doorgebouwd aan de 4.250 woningen en voorzieningen.”

Tot de nieuwbouw er staat, moet het gebied rond de Alchemist sociaal veiliger worden. “Momenteel wordt er veel overlast ervaren op en rondom het terrein,

en hebben de tussengebouwtjes diverse onoverzichtelijke, sociaal onveilige, hoekjes.”