Deelbakfiets moet auto deels vervangen en Utrecht wil het aanbod daarom aanzienlijk verhogen

Momenteel staan er in Utrecht 135 deelbakfietsen en over drie jaar moeten dat er 375 zijn. Daarbovenop wil de gemeente vanaf volgend jaar een proef starten met deelbakfietsen die niet, zoals nu wel het geval is, op dezelfde plek teruggezet moeten worden. “Wie een deelbakfiets pakt kan soms de auto laten staan”, meent wethouder Lot van Hooijdonk.

De 135 deelbakfietsen van aanbieder Cargoroo die nu in de stad staan worden volgens de gemeente gemiddeld meer dan één keer per dag gebruikt. Daarnaast zouden verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de ritten met deze bakfietsen in de helft van de gevallen een ritje met auto vervangt. Vanwege onder andere bovenstaande redenen groeit het aantal deelbakfietsen in Utrecht de komende maanden naar 180 voertuigen.

Vergunning

Eind dit jaar loopt de samenwerkingsovereenkomst met Cargoroo af. In de nieuwe vergunning, die vanaf begin volgend jaar ingaat, staat dat er maximaal 800 deelbakfietsen in de stad mogen staan. Dit wil echter niet zeggen dat er vanaf 2024 direct zoveel bakfietsen geplaatst moeten worden, maar het biedt wel ruimte voor groei. Zo is het college van burgemeester en wethouders van plan om het aantal te laten groeien tot 375 fietsen in 2026.

Of deze deelbakfietsen ook weer geleverd door Cargoroo is nog niet bekend. Er wordt dit jaar een partij geselecteerd die tot 2027 bakfietsen mag leveren, met een optie om twee keer een jaar te verlengen. “Op het moment dat de vergunninghouder niet kan voldoen aan de minimum aantallen, kan er een tweede aanbieder van standplaatsgebonden elektrische bakfietsen worden toegelaten”, schrijft het college in een brief aan de raad.

Proef

Naast deze standplaatsgebonden bakfietsen, die iedere keer dus weer op dezelfde plek teruggezet moeten worden, wordt ook onderzocht of er deelbakfietsen in de stad kunnen komen die op verschillende plekken achtergelaten kunnen worden. Het netwerk van deze zogenoemde hubs moet vergelijkbaar zijn met bushaltes zodat iedereen op loopafstand zo’n deelbakfiets kan pakken of achterlaten.

Voordat de gemeente aan een tweejarige proef begint wordt eerst onderzocht of er überhaupt voldoende plekken te vinden zijn. Het concept zou namelijk alleen kunnen slagen als er een fijnmazig netwerk van hubs is. Er wordt nu uitgegaan van 200 plekken met twee fietsen per hub.

Balans

“Hiermee willen we de balans bewaren tussen druk op de openbare ruimte en de toegevoegde waarde voor gebruikers. Voldoende gebruik en brede adoptie van deelmobiliteit zorgt immers uiteindelijk voor verlichting van de druk op de openbare ruimte, doordat het een adequaat alternatief is voor de eigen auto”, aldus het Utrechtse college.