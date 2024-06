Deelvervoer in Utrecht verder uitgebreid; nieuwe bakfietsen van Baqme en plan voor regionale deelfietsen

Het aanbod van deelvervoer in Utrecht wordt verder uitgebreid. Er komt een tweede aanbieder van bakfietsen waarbij de rijwielen niet meer op dezelfde plek ingeleverd moeten worden. Ook werkt de gemeente aan een plan waarmee deelfietsen regionaal gebruikt kunnen worden.

Er komen 250 nieuwe elektrische deelbakfietsen van Baqme in Utrecht. Een deel hiervan zijn ‘back to many, waarbij ze op een andere plek achtergelaten kunnen worden dan waar ze zijn opgehaald, en ook beschikbaar zijn in buurgemeenten. Het gaat hierbij om een proef van twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging.

Hoewel de proefperiode oorspronkelijk deze zomer zou beginnen, is de start vanwege overbelasting bij aanbieder Baqme uitgesteld tot begin 2025. Baqme werkt onder meer samen met het Utrechtse bakfietsmerk Dolly.

Deelfietsen

De gemeente wil verder dat elektrische deelfietsen ook regionaal gebruikt kunnen worden. Daarmee moet het makkelijker worden om een deelfiets te pakken als het vertrekpunt of bestemming in een omliggende gemeente is. Dit vraagt om wijzigingen in de manier waarop deelmobiliteit nu georganiseerd is. De gemeente verwacht daarom pas vanaf 2026 plannen voor regionale opschaling op te nemen bij het verlenen van vergunningen aan aanbieders zoals TIER.

Deelauto’s

De groeiende populariteit van deelvervoer in Utrecht blijkt ook uit het toenemende aantal deelauto’s. Utrecht heeft het hoogste aantal accounts per 100.000 inwoners bij deelautoaanbieder MyWheels. Daarnaast is het aantal klanten afgelopen voorjaar met bijna 20 procent toegenomen, mede door de overname van het Utrechtse deelautobedrijf We Drive Solar door MyWheels.

MyWheels heeft geconstateerd dat deelauto’s in sommige buurten minder vaak worden gebruikt. Daarom heeft de gemeente toestemming gegeven om tijdelijk een aantal van deze auto’s te verwijderen om een betere verdeling in Utrecht te onderzoeken. Hierdoor zal er de komende tijd soms slechts één auto bij een laadpaal staan in plaats van twee.

De aanbieder moet ervoor zorgen dat de vrijgekomen parkeerplaats tijdelijk een andere invulling krijgt. “In sommige buurten zal dit een invulling met plantenbakken zijn, in buurten met een hoge parkeerdruk wordt de parkeerplaats ingezet als openbare parkeerplaats.” MyWheels verwacht binnen een jaar alle laadpalen weer van twee deelauto’s te hebben voorzien.