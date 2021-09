Gemeente Utrecht staat demonstraties bij Waku Waku niet meer toe

De gemeente Utrecht wil niet dat actievoerders zich nog langer ophouden voor de deur van restaurant Waku Waku. De demonstratie wordt verplaatst naar het Jaarbeursplein. “De ervaringen van de afgelopen dagen maken dat een demonstratieve actie voor deur van de horecagelegenheid niet langer wordt toegestaan”, laat de gemeente weten. Ook zijn bij de gemeente en de burgemeester afgelopen dagen berichten binnengekomen met een bedreigende inhoud.

Afgelopen dagen verzamelden honderden sympathisanten zich voor de deur van restaurant Waku Waku om de eigenaren hun steun te betuigen. Het restaurant moest maandag op last van de burgemeester de deuren sluiten omdat de eigenaren weigeren coronatoegangsbewijzen te controleren.

De gemeente wil nu dus niet meer dat de actievoerders zich voor de deur van Waku Waku ophouden. De belangrijkste redenen daarvoor zijn volgens de gemeente ‘de impact op de omgeving, zoals voor nabijgelegen bedrijven’, ‘de beperkte ruimte waardoor een gevaarlijke situatie voor de (verkeers-)veiligheid ontstaat’ en ‘het risico op wanordelijkheden dat met het verloop van de tijd toeneemt’.

Restaurant Kloek op Vredenburg besloot dinsdag gesloten te blijven vanwege de acties bij Waku Waku. Ook moesten dinsdag fietsers worden omgeleid en werd het busverkeer over Vredenburg een tijd stilgelegd. “De burgemeester moest een aanwijzing geven om onveilige situaties op en rond de busbaan te beëindigen”, stelt de gemeente. “Het risico op verstoringen van de openbare orde neemt toe naar mate de situatie langer voortduurt.”

Bedreigende berichten

Bij zowel ondernemers, als de gemeente en burgemeester zijn naar aanleiding van het sluiten van Waku Waku berichten binnengekomen ‘met een zeer kwetsende en soms ook bedreigende inhoud’, laat de gemeente weten. Dijksma zegt daarover: “Hier trek ik een grens. Iedereen kan laten weten wat hij of zij van beslissingen vindt. Maar bedreigingen en beledigingen mogen we nooit normaliseren. Als mensen beledigende of bedreigende berichten hebben ontvangen, roep ik hen op hiervan aangifte bij de politie te doen.”

De gemeente benadrukt dat demonstreren een grondrecht is, waar de gemeente volop ruimte aan geeft. “In Utrecht kunnen we van mening verschillen. We geven alle ruimte aan het – op een respectvolle manier – uiten hiervan. Het aanwijzen van een plek (Jaarbeursplein) waar mensen kunnen demonstreren is hier een voorbeeld van, terwijl we anderzijds ook rekening houden met de belangen van ondernemers en verkeersgebruikers op de drukke verkeersader die het Vredenburg is”, legt burgemeester Sharon Dijksma uit.