Den Haag trekt ruim 800 miljoen euro uit voor Utrechts ov-netwerk waaronder aanleg Merwedelijn

Utrecht krijgt ruim 800 miljoen euro van Den Haag om de bereikbaarheid van de stad te verbeteren. Een groot deel van dit bedrag wordt gebruikt voor de aanleg van de Merwedelijn die deels ondergronds moet komen te liggen. Het overige deel wordt onder meer gebruikt voor nieuwe fietsenstallingen en voor het verbeteren van de ring.

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord al bekendgemaakt 7,5 miljard euro te willen besteden om nieuwe woonwijken bereikbaar te maken, waaronder het Merwedegebied en de A12-zone in Utrecht. Minister Harbers, staatssecretaris Heijnen en minister De Jonge hebben maandag bekendgemaakt hoe dit geld besteed wordt.

“In Utrecht wordt de volgende stap gezet in het onderzoek naar de Merwedelijn”, is te lezen op de website van de rijksoverheid. De gemeente schrijft dat het kabinet dit jaar 600 miljoen euro uittrekt voor de aanleg van deze lijn die deels ondergronds komt te liggen en een verbinding vormt tussen Utrecht Centraal en Nieuwegein.

Fiets

Eerder werd al bekend dat de gemeente en provincie Utrecht samen 415 miljoen euro uittrokken om het ov-netwerk in de regio naar een hoger plan te tillen. Dit was echter niet genoeg en er was dus een extra bijdrage van het Rijk nodig. In juni liet het Rijk al weten 103 miljoen euro uit te trekken voor fietspaden, fietsparkeren en een parkeerhub voor onder andere Papendorp en Kanaleneiland.

Daarnaast trekt Den Haag tot 2030 100 miljoen euro uit om de Utrechtse snelwegen te verbeteren en er komt een investering van 600 miljoen euro voor de Merwedelijn. In totaal is er dus meer dan 1,2 miljard euro uitgetrokken voor het bereikbaar maken van de nieuwe woningen in de stad.

Belangrijke stap

Dit is echter niet genoeg volgens de gemeente. De totale kosten voor de Merwedelijn zouden 1,3 tot 1,5 miljard euro zijn. “We zetten hiermee een belangrijke stap richting de aanleg van de Merwedelijn”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “We moeten het laatste puzzelstukje nog leggen maar ik kan me niet voorstellen dat we daar niet uitkomen met het Rijk. Deze lijn is cruciaal om Utrecht ook in de toekomst bereikbaar te houden.”

De komst van de Merwedelijn zou noodzakelijk zijn voor de bouw van nieuwe woningen. “Die woningen hebben we ook keihard nodig”, aldus wethouder Eelco Eerenberg. “Niet alleen voor de mensen die nu een huis in Utrecht zoeken, maar ook voor de Utrechters van de toekomst. Daarom hebben we met het Rijk afgesproken dat Utrecht en Nieuwegein in Groot Merwede tot en met 2030 25.500 nieuwe woningen bouwen, waarvan minimaal 55 procent voor lage en middeninkomens. Verder worden er naar verwachting na 2030 minimaal 15.000 woningen gebouwd in de A12-zone en na 2035 21.500 woningen gebouwd in Rijnenburg.”

Papendorplijn

Met deze financiering wordt volgens de gemeente tot slot een ‘grote stap’ gezet in de uitbreiding van het ov-netwerk. Desalniettemin zet Utrecht in op volgende stappen waarbij wordt gekeken naar de aanleg van de Papendorplijn, een busbaan via de Waterlinieweg en de frequentieverhoging van de Uithoftram.

Ken jij de verhalen achter de Utrechtse horeca uit de 20e eeuw? Arjan den Boer en Ton van den Berg hebben samen een boek over de verdwenen horeca uit deze periode gemaakt en dat is nu te bestellen in de DUIC shop! Bestel hier een exemplaar in de voorverkoop.