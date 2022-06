Gemeente en provincie Utrecht investeren samen 400 miljoen in nieuwe ov-netwerken

De gemeente en provincie Utrecht investeren samen 400 miljoen euro om het ov-netwerk in de regio naar een hoger plan te tillen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Merwedelijn en de Papendorplijn. Dit is nodig om de bouw van zo’n 80.000 woningen mogelijk te maken.

De 400 miljoen euro is slechts een deel van het geld dat nodig is om het OV-netwerk te verbeteren. Men verwacht dat er in eerste instantie zo’n 1,8 miljard euro nodig is om de regio en de nieuwe woningen bereikbaar te houden. Zowel de gemeente als de provincie spreken over een ‘aantrekkelijk bod’ waarmee ze het Rijk ‘helpen bij de woningbouwopgave’. Binnenkort gaan de partijen met Den Haag om tafel zitten.

“De regio Utrecht is een ontzettend gewilde en geliefde plek om te wonen”, zegt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma. “Als snelstgroeiende regio van Nederland leveren we de komende jaren een substantiële bijdrage aan het oplossen van het nationale woningtekort. Op dit moment piept en kraakt het ov-netwerk in de regio echter al. Zonder investeringen in bereikbaarheid kan de regio simpelweg niet op verantwoorde en gezonde manier groeien.”

Ondergronds

Het gaat in deze eerste fase om de aanleg van een lightrail op de Merwedelijn die op zijn minst deels ondergronds ligt, de Papendorplijn, een ‘hoogwaardige’ busverbinding op de Waterlinieweg en het opwaarderen van de Uithoflijn.

Deze plannen staan niet op zichzelf, ze gaan volgens de gemeente hand in hand met investeringen op andere plekken in de provincie. Zo zijn er vorige week afspraken met het Rijk gemaakt over investeringen in ‘duurzame’ bereikbaarheid in Woerden, Nieuwegein, Soesterberg en Veenendaal. Daarnaast liggen er ook voor Amersfoort plannen klaar.

Groen

“Wat ons onderscheidt van andere regio’s is dat we de bouw van al die nieuwe, betaalbare woningen samen laten gaan met meer groen”, zegt gedeputeerde Huib van Essen. “Onder het motto ‘groen groeit mee’ investeren we als provincie Utrecht in groene recreatie maar ook in meer bos. Zo bouwen we niet alleen meer betaalbare woningen, maar ook aan groene, gezonde en klimaatbestendige leefgebieden.”

In onder meer de Utrechtse stadswijk Groot Merwede komen er voor 2030 ongeveer 20.000 woningen. Dit gebied groet tot 2040 uit tot een plek met 42.000 huizen en ligt dan deels in de gemeente Nieuwegein. Tot slot is ook een gebied in Amersfoort aangewezen waar voor 2040 16.000 woningen gebouwd moeten worden.