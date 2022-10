Deze boom is hét symbool tegen de kap in Amelisweerd; kanshebber Boom van het Jaar

Glibberend door een drooggevallen sloot klautert Ton Cornelissen naar hoger gelegen grond. Hij loopt vol enthousiasme naar een boom in Amelisweerd. Niet zomaar een boom, maar de grootste kanshebber bij de verkiezing tot Boom van het Jaar. De boom is zo’n 250 jaren oud en groeit op dit moment uit tot hét symbool van het verzet tegen de kap in Amelisweerd. Meer dan 33.000 mensen hebben hun stem al uitgebracht op de boom.

De verkiezing van Boom van het Jaar wordt voor de vijfde keer georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De wedstrijd draait om markante bomen met een bijzonder verhaal; bomen met maatschappelijke of historische waarde. Uit elke provincie in Nederland is een boom genomineerd voor de verkiezing.

De eik in Amelisweerd maakt een hoop los. “Het is hier zo mooi”, zegt Cornelissen. Hij heeft een passie voor bomen en doet er alles aan om deze eik te laten winnen. Dagelijks is hij te vinden in het bos om met voorbijgangers te spreken over de verkiezing en het protest tegen de verbreding van de A27. Want als die verbreding doorgaat zal ook deze eik met de grond gelijk gemaakt worden.

“Het is een waanzinnig plan om deze hele strook te kappen voor een extra rijbaan. De natuur is van zo enorm veel waarde. Deze groene longen zijn onmisbaar voor het leven. Amelisweerd is zo van belang, niet alleen ecologisch maar ook voor de recreatie voor inwoners van Utrecht en omliggende gemeenten.”

Op alle twaalf bomen die genomineerd zijn, in elke provincie één, kan gestemd worden. De eik in Utrecht heeft al meer dan 33.000 stemmen. Op nummer twee staat een eik uit Gelderland, met ruim duizend stemmen. De winnende boom gaat door voor de Europese verkiezing van boom van het jaar. Cornelissen vertelt: “Als ik mensen aanspreek, gaat het de hele tijd over de verbreding van de A27. Deze boom groeit nu uit tot het symbool van het verzet tegen de bouwplannen.” Er kan nog tot 17 oktober gestemd worden.

