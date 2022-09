Met kap bedreigde boom Amelisweerd genomineerd voor Boom van het Jaar

Een eeuwenoude eik in Amelisweerd is genomineerd in de Boom van het Jaar-verkiezing. De boom, die rond 1800 werd aangeplant in opdracht van markies Henri Maximilien de St. Simon, gaat tegen de vlakte als de verbreding van de A27 doorgaat. In totaal zijn twaalf bomen in Nederland genomineerd.

De verkiezing van Boom van het Jaar wordt voor de vijfde keer georganiseerd door SBNL Natuurfonds. De wedstrijd draait om markante bomen met een bijzonder verhaal; bomen met maatschappelijke of historische waarde. Uit elke provincie in Nederland is een boom genomineerd voor de verkiezing.

Honderden bomen in Amelisweerd worden bedreigd met kap omdat er een plan ligt om de A27 naast het landgoed te verbreden. Hier is veel maatschappelijk verzet tegen. Ook de genomineerde eik wordt mogelijk gekapt. Op de website van Boom van het Jaar is te lezen: “Hier sta ik dan. Met mijn voeten in de rivierklei van de Kromme Rijn. Rond 1800 aangeplant op het landgoed Amelisweerd. Aan mijn westzijde ligt het geluidsscherm langs de A27. Ja, ik sta hier, maar hoe lang nog? Naast de huidige rijbanen moet een nieuwe strook asfalt komen. Daardoor dreigt voor 600 bomen de bijl, waaronder veel leeftijdsgenoten. Maar zolang ik hier sta, doe ik mee aan het verzet.”

Via de website kan iedereen stemmen op zijn favoriete boom, op dit moment staat de eik in Amelisweerd ruim bovenaan.