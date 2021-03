Deze stichting helpt senioren aan een oppashond: ‘Drie vliegen in een klap’

In een mooi appartementje aan de Dorbeendreef in Overvecht woont de 67-jarige Bea Serdar samen met haar man. Maar één dag in de week komt daar een extra huisgenoot bij, dat is Jip. De hond van Martijn La Grouw en zijn vriendin gaat elke dinsdag naar Bea. Daar wordt er de hele dag met hem gespeeld, gewandeld en Jip wordt flink verwend. Iedereen is er blij mee; Martijn, Bea en Jip. Dat is ook de doelstelling van Stichting OOPOEH – Opa’s en Oma’s Passen Op Een Huisdier.

OOPOEH zet zich in voor een actiever leven voor senioren en een leuker leven voor honden. Dat gaat goed, Martijn vertelt: “We hadden een oppas nodig voor onze hond Jip en na wat zoeken op het internet kwamen we bij OOPOEH uit. We hebben toen de stoute schoenen aangetrokken en onze hond online gezet.” Want dat is inderdaad hoe het gaat. Baasjes van honden kunnen hun huisdier aanmelden bij de stichting. Vervolgens gaat OOPOEH een match zoeken met senioren die graag op een hond willen passen.

Jip bleek te matchen met Bea.

Martijn vertelt verder: “We hebben een kennismakingsgesprek gehad en het klikte. Sindsdien brengen we Jip elke dinsdag naar Bea toe. We geven een tasje met speelgoed en hondenvoer mee – maar volgens mij krijgt hij daar ook af en toe wel wat lekkers. Tegenwoordig weet Jip precies waar hij is als we hem in Overvecht uit de auto laten. Hij begint meteen te kwispelen en wil zo snel mogelijk bij Bea naar binnen.”

Drie vliegen

OOPOEH slaat hiermee drie vliegen in één klap: senioren helpen aan meer gezelschap en beweging, honden helpen aan de aandacht en verzorging die zij nodig hebben en baasjes helpen aan een betrouwbare oppas.

Bea is ook erg blij met Jip. Ze vertelt: “Ja daar zijn we hartstikke tevreden mee, je hebt er een hoop gezelligheid bij met Jip. Maar het is niet alleen gezellig, een hond zorgt ook voor afleiding en natuurlijk voor beweging. We spelen veel met de hond en gaan uiteraard naar buiten.” Tijdens deze coronaperiode is Jip helemaal welkom. Daarover zegt Bea: “We zitten nu natuurlijk heel veel thuis. Dat wordt ook hartstikke saai, een cursus volgen of een ander uitje kunnen we nu niet doen. Daarom is het fijn dat Jip nog wel langskomt.” Martijn kan dat alleen maar bevestigen. “We zijn Jip gewoon iedere week blijven brengen. Het bevalt ons erg goed. Het mooie is dat er alleen maar winnaars zijn, dat is prachtig.”

In Utrecht en omgeving kunnen 55-plussers die een oppashondje zoeken en hondenbaasjes die af en toe een lieve oppas kunnen gebruiken zich aanmelden op www.oopoeh.nl of bellen naar 020-7853745.

